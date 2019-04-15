14 лет тюрьмы для "украинских диверсантов" в Крыму: резкая реакция США

В США выразили свое недовольство относительно приговора "суда" в оккупированном Севастополе для сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал, что США считает несправедливым решение "суда" лишить на 14 лет воли крымчан. Передало издание Укринформ.

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По его словам, обвинение в" подрывной деятельности", которое оккупационные власти Крыма выдвинули Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, являются сомнительными.

США продолжает следить за делом 24 крымскотатарских активистов, которые были арестованы по обвинению в терроризме во время рейдов 27-28 апреля.

"Мы убеждены, что это был акт расправы за активность движения "Крымской солидарности". Через две недели после арестов и отправки в Россию, только четверо из этих лиц получили доступ к адвокатам. Кроме того, согласно сообщениям, по меньшей мере трое из активистов были жестоко избиты", – подчеркнул Кемиан.

Что известно о задержании крымских татар на полуострове? 27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в по меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Он добавил, что США требует от России немедленно освободить всех украинцев, которых она незаконно посадила.

Что известно о деле Дудки и Бессарабова и в чем их обвиняют?9 ноября 2016 года в Севастополе оккупанты задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Всех трех подконтрольные Москве крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" и обвинили в "подготовке диверсий в Крыму".



Штыбликов и Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан второго ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки .



18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебную сделку со следствием и признал свою вину. 16 ноября 2017 года подконтрольный РФ Севастопольский городской суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (95 тысяч гривен).



Зато Бессарабов и Дудка свою вину не признают.