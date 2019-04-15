14 років тюрми для "українських диверсантів" у Криму: різка реакція США

У США висловили своє незадоволення щодо вироку "суду" в окупованому Севастополі для співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Володимира Дудки та Олексія Бессарабова.

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні сказав, що США вважає несправедливим рішення "суду" позбавити на 14 років волі кримчан. Передало видання Укрінформ.

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За його словами, обвинувачення у "підривній діяльності", яке окупаційна влада Криму висунула Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову, є сумнівними.

США продовжує стежити за справою 24 кримськотатарських активістів, які були арештовані за обвинуваченням у тероризмі під час рейдів 27-28 квітня.

"Ми переконані, що це був акт розправи за активність руху "Кримської солідарності". Через два тижні після арештів та відправлення до Росії, лише четверо з цих осіб отримали доступ до адвокатів. Крім того, згідно з повідомленнями, щонайменше троє з активістів були жорстоко побиті", – наголосив Кеміан.

Що відомо про затримання кримських татар на півострові? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Їх підозрюють в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Він додав, що США вимагає від Росії негайно звільнити усіх українців, яких вона незаконно ув'язнила.

Що відомо про справу Дудки та Бессарабова та у чому їх звинувачують?9 листопада 2016 року у Севастополі окупанти затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку. Усіх трьох підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" та звинуватили у "підготовці диверсій у Криму".



Штибліков та Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан другого рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки .



18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. 16 листопада 2017 року підконтрольний РФ Севастопольський міський суд засудив його до п'яти років колонії суворого режиму та до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (95 тисяч гривень).



Натомість Бессарабов і Дудка свою провину не визнають.