Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно

Генерал-майор Дмитрий Марченко и его подчиненные оказались под стражей из-за дела о закупке якобы "некачественных бронежилетов". Что было не так в этом деле и что там с бронежилетами – в материале 24 канала.

Ветераны и волонтеры утверждают, что дело Марченко – чисто политическое и направлено ​​на то, чтобы убрать из Министерства обороны офицеров, которые пытаются улучшить армию. Критики существующей армейской структуры считают, что Марченко и его подчиненные действительно отвечают за контроль качества бронежилетов, но следствие несколько поверхностно отнеслось к тому, чтобы разобраться в сути дела. Что происходит на самом деле – давайте разбираться вместе.

Больше о том, кто такой Марченко, читайте здесь: Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко

О каких бронежилеты идет речь в этом деле?

"Корсар МИД-1-4". Это бронежилеты, которые закупило Минобороны для украинских военных. Закупили много – 11 тысяч на общую сумму около 100 млн грн.

Как объяснили в пресс-службе Государственного бюро расследований, следователи установили, что в января 2019 года Министерство обороны объявило тендер и позже заключило договор на закупку 20 тысяч бронежилетов "Корсар МИД-1-4" на сумму 176 млн грн, которые должны соответствовать определенным требованиям .

В марте-апреле 2019 года во время проведения отбора образцов бронежилетов и их приемки работниками Министерства обороны выявлено, что бронежилеты не соответствуют техническим условиям,

– объяснили в ГБР.

Следствие утверждает, что нашло в бронежилетах много дефектов: пластины были не обработаны, имелись острые углы, защитные пакеты не сшиты, у части бронежилетов имеются пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии не было протоколов лабораторных испытаний. Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба даже отдельно уточнил, что бронежилеты не соответствуют техническим требованиям и простреливаются насквозь при намокании.

Обо всем этом, как говорят следователи, чиновники знали, но все равно умышленно дали "указание максимально быстро принять партию бронежилетов и провести расчеты".

Действительно ли с бронежилетами то не так?

Ответ на этот вопрос нужно разбирать поэтапно.

ГБР настаивает, что "3 из 5" закупленных бронежилетов (за покупку которых, якобы, отвечал Марченко) простреливаются.

В Минобороны уверяют, что с бронежилетами все было хорошо. Там даже показали, как проверяют бронежилеты, перед тем, как отправить их на передовую.

Смотрите также видео, как Минобороны испытывает бронежилеты:

"Украинский милитаристский портал" сделал собственный анализ материалов экспертизы бронежилетов, которые обнародовали в суде. И пришли к выводу, что бронежилет "Корсар-М3" следователи проверяли с нарушениями государственного стандарта ГСТУ.

Компания-производитель бронежилетов "Темп-3000" категорически отвергает все обвинения в качестве своей продукции и настаивает, что все заявления о плохом качестве – это неправда. Там настаивают, что все бронежилеты и шлемы производства компании соответствуют Техническим условиям, утвержденным еще в 2003 году.

Что известно о компании "Темп-3000"?

Компания, которая специализируется на средствах индивидуальной защиты и коллективной бронезащиты, производит бронежилеты, бронешлемы, костюмы специального назначения, бронепластины, бронещиты. Владельцы – Тамара Романчук, Юрий Евтушенко и Роман Балченко.



С начала боевых действий на Донбассе является крупнейшим поставщиком бронежилетов и касок для всех силовых ведомств Украины. Эта компания была едва ли не единственной на украинском рынке, которая обладала достаточной производственной мощностью, чтобы обеспечить необходимое количество защитных средств. Кроме того, за счет собственной ткацкой фабрики в Богуславе эта компания сама выпускает ткань для чехлов бронежилетов и пара-арамидную ткань для пакетов мягкой брони. В следствии этого "Темп-3000" меньше зависит от импортных составляющих. Цена, соответственно, у компании ниже цены конкурентов.

Больше о том, как устроены бронежилеты и как их изготавливают в Украине смотрите в объяснении офицера Василия Саковца:

Эксперт по баллистике Александр Довгий считает, что на самом деле с бронежилетами "Темпа" действительно были проблемы. Но далеко не со всеми. И в этом виноваты не работники Минобороны, а представители компании-производителя, которые предоставили ложную информацию военным, нарушая технологию изготовления мягкой брони для бронежилетов. По его словам, представитель производителя еще в январе заявлял, что они начали использовать пропитку для изготовления тканей. Но, по факту, они начали ее использовать значительно позже.

Производитель фактически длительное время вводил в заблуждение представительство Главного управления,

– рассказал Довгий 24 каналу.

Сознательное нарушение технологии производства, о котором начали говорить давно, привело к тому, что часть бронежилетов, которые изготовлялись по заказу Минобороны, могла оказаться опасной.

Эксперт объяснил, как должна работать защита бронежилета: "В жилет вставляется бронированная плита. Существует вероятность пробоя этой плиты. Для того, чтобы даже пробитая плита не навредила человеку, за ней должен стоять кевлар, который уловит то пробило плиту. Это защищает владельца" .

Но, если кевлар не работает, если он намок, то когда пробивает плиту, пробивает пробку, в тело человека попадает больше поражающих элементов. Если их больше – они делают рану больше и фактически наносят летальные ранения. Такой бронежилет делает еще хуже,

– объяснил Довгий.

Больше о том, чем опасно такое нарушение технологии производства, смотрите также в видео из зала суда.

К слову, это уже не первое дело по закупке некачественных бронежилетов у того же производителя – компании "Темп-3000".

В августе 2014 года в разгар конфликта на Донбассе ведомство сообщало, что бывшие высокопоставленные чиновники Минобороны закупили 17 080 бронежилетов "Корсар 4" без защиты шеи и "Корсар М3-1-4" без защиты шеи и паха. Проведенная экспертиза признала их не соответствующими тактико-техническим требованиям к бронежилетам. В частности, во время испытаний комплекты получили сквозное проникновение. Тогда в отношении служащих Минобороны расследовали дело по статье о халатном отношении к военной службе.

Также СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в военной прокуратуре пытались разобраться, куда исчезли 17 миллионов, украденных в Минобороны на лишнем НДС за бронежилеты. Но безуспешно. Были подозрения, что эти деньги могли конвертировать из контрагентов "Темп-3000". Впрочем, следствие заглохло.

Есть ли вина Марченко и его подчиненных в закупке некачественных бронежилетов?

Вряд ли. Во-первых, управление, которое возглавляет Марченко, отвечает не за закупки, а за технические стандарты

Согласно положению об этом управлении, оно закупками не занимается, хотя должно "осуществлять контроль за качеством", принимая выводы официальных экспертиз и испытаний. Это управление только проверяет качество продукции по тем документам, которые ему передают. Само оно не проводит ни испытаний, ни экспертиз.

Именно поэтому, как отмечает Довгий, у "Темпа-3000" была возможность обманывать ГУРСМЗ, спекулируя данным в протоколах испытаний. Выявить это в рамках существующей процедуры было невозможно.

Больше о том, как проводятся испытания, рассказал Василий Саковец.

Тендерный комитет Минобороны, который, собственно, и определял победителя торгов по бронежилетам, не вошел в число ответчиков по делу. Как и те, кто проводил испытания бронежилетов, и те, кто их производил.

Что на данный момент происходит в деле бронежилетов?

Суд избрал меры пресечений подозреваемым. Начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генералу Дмитрию Марченко присудили содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн.

Одному из его заместителей – Сергею Почтаренко – и начальнику одного из подразделений управления – Михаилу Каморянскому – судья назначил арест с возможностью залога в те же 76 млн грн. Почему для военнослужащих, которые не скрывались и сотрудничали со следствием выбрали наиболее строгую меру пресечения – не понятно.

Заместитель начальника управления Минобороны Ольга Капинус, решением судьи, отправлена под ночной домашний арест до 3 января. Как и начальник отдела разработки вещевого обеспечения Василий Саковец, который по должности отвечает за разработку новых технических условий, а не за качество уже закупленных бронежилетов.

При этом защита Марченко говорит, что его лишили возможности подать апелляцию на решение суда – поскольку до сих пор нигде нет полного текста постановления суда.

"Полный текст постановления должен был быть еще 15 ноября. Полного текста нет до сих пор. Почему? Не знаю, судья говорит, что его нет. Для защиты это значит, что мы не можем обосновать свою апелляционную жалобу. Это первое. Второе. Это означает, что материалы по этому делу остаются в Печерском суде, а не направляется в суд апелляционной инстанции. Без материалов это суд дело рассматривать не может", – объяснил 24 канала адвокат Володмир Охрименко.