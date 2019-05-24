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      Из-под ареста освободили экс-главу Генштаба ВСУ Заману

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      Подозреваемого в госизмене Заману отпустили на волю под личное обязательство
      Подозреваемого в госизмене Заману отпустили на волю под личное обязательство / Radiosvoboda.org

      Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене экс-начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-полковника Владимира Заману, удовлетворив соответствующую его жалобу.

      "Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил постановление Печерского суда и уволил генерала!" – сообщил в Facebook сам Замана.

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      В то же время суд обязал его прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в суд.

      Полный текст постановления появится 29 мая в 16:00.

      Почему Заману подозревают в госизмене?

      Заману задержали 25 февраля 2019 года, а на следующий день взяли под стражу. Его подозревают в сокращении состава ВСУ в 2012-2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.

      А еще главный прокурор Анатолий Матиос обвинил Заману в том, что тот за время своего пребывания на посту подписал и издал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества Черноморскому флоту России в контроле и блокировке дислоцированных на полуострове подразделений ВСУ.

      16 мая в ГПУ сообщили, что военная прокуратура завершила досудебное расследование в деле Заманы. Ему и адвокатам предоставили доступ к материалам расследования.

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      Теги: Новости Украины Арест Криминальные новости Расследования Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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