Из-под ареста освободили экс-главу Генштаба ВСУ Заману

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене экс-начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-полковника Владимира Заману, удовлетворив соответствующую его жалобу.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил постановление Печерского суда и уволил генерала!" – сообщил в Facebook сам Замана.

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В то же время суд обязал его прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в суд.

Полный текст постановления появится 29 мая в 16:00.

Почему Заману подозревают в госизмене?

Заману задержали 25 февраля 2019 года, а на следующий день взяли под стражу. Его подозревают в сокращении состава ВСУ в 2012-2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.



А еще главный прокурор Анатолий Матиос обвинил Заману в том, что тот за время своего пребывания на посту подписал и издал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества Черноморскому флоту России в контроле и блокировке дислоцированных на полуострове подразделений ВСУ.



16 мая в ГПУ сообщили, что военная прокуратура завершила досудебное расследование в деле Заманы. Ему и адвокатам предоставили доступ к материалам расследования.