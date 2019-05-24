З-під арешту звільнили екс-голову Генштабу ЗСУ Заману

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти підозрюваного в державній зраді екс-начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковника Володимира Заману, задовольнивши відповідну його скаргу.

"Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала!", – повідомив у Facebook сам Замана.

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Водночас суд зобов'язав його прибувати за кожною вимогою слідчого прокурора або слідчого судді до суду.

Повний текст ухвали з’явиться 29 травня о 16:00.

Чому Заману підозрюють у держзраді?

Заману затримали 25 лютого 2019 року, а наступного дня взяли під варту. Його підозрюють у скороченні складу ЗСУ у 2012-2014 роках, а також у знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію військовослужбовців у 2014 році.

А ще головний прокурор Анатолій Матіос звинуватив Заману у тому, що той за час свого перебування на посаді підписав і видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних ЗСУ: це переформатування у Криму дало значні переваги Чорноморському флоту Росії у контролі і блокуванні дислокованих на півострові підрозділів ЗСУ.

16 травня у ГПУ повідомили, що військова прокуратура завершила досудове розслідування у справі Замани. Йому та адвокатам надали доступ до матеріалів розслідування.