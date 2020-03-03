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      Гончарук написав заяву про відставку, – Дубінський

      - Читать новость на русском
      Гончарук йде у відставку / Фото Кабміну

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Новим очільником уряду найімовірніше стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем’єр-міністром та міністром розвитку громад і територій.

      Про зміни у керівництві Кабінету міністрів пише нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі.

      Цікаво: Більшість українців хочуть, аби уряд Гончарука пішов у відставку: опитування

      Гончарук написав заяву (про відставку, – 24 канал). Кабмін буде перезавантажений,
      – зауважив нардеп.

      За його даними, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль. Водночас кандидатури на посаду нового першого віцепрем'єра наразі немає.

      Хто і які посади збереже в оновленому уряді?

      • Арсен Аваков залишиться міністром внутрішніх справ України;
      • Денис Малюська збереже посаду міністра юстиції;
      • Анна Новосад буде міністеркою освіти і науки України;
      • Тимофій Милованов – міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

      До теми: Переформатування Кабміну: які міністри можуть піти у відставку

      Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті міністрів залишаються вільні. Окрім того, Зеленський сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

      • міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.
      • міністра охорони здоров'я;
      • міністра у справах ветеранів;
      • міністра розвитку громад та територій;
      • міністра аграрної політики;
      • міністра енергетики та вугільної промисловості.

      Також за даними нардепа, у відставку піде очільник Державної митної служби Максим Нефьодов

      https://t.me/dubinskypro/6878

       

      Що відомо про відставку Гончарука?

      Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Гончарук піде у відставку за власним бажанням. На його місце у Кабімн президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру олігарха Сергія Тігіпка.

      Сам Гончарук коментуючи дані про свою відставку раніше заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив.

      Чому Гончарук подавав заяву про відставку в січні?

      Гончарук 17 січня подавав Зеленському заяву про відставку, але президент її не прийняв. Це сталося після того, як у мережу злили скандальну прослушку з кабінету голови уряду.

      На записі чути голоси людей, що схожі на голоси прем'єра Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (й одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".

      Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані. Тим не менш, він написав заяву про відставку.

      Новий Кабінет Міністрів
      Кабінет Міністрів України на чолі з Гончаруком / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Міністерство фінансів України Олександр Дубінський Слуга народу Оксана Маркарова Відставка Гончарука Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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