Гончарук спростував інформацію про заяву в суд щодо його відставки

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував заяву прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якій він просить заборонити спікеру Верховної Ради розглядати питання його відставки. Однак у пресслужбі Кабміну таку інформацію спростували.

Про звернення прем’єра повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

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До суду надійшла заява Олексія Гончарука, відповідачем в якій визначений голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а третьою особою – президент Володимир Зеленський.

Позивач просить суд заборонити Разумкову до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання Ради 4 березня 2020 року питання про відставку Гончарука та будь-кого з членів уряду,

– мовиться в повідомленні.

Серед інших вимог заяви:

заборонити голові Ради вносити на голосування нардепів питання про відставку Гончарука та звільнення будь-кого з членів Кабміну;

не дозволяти оголошувати результати голосування парламентарів щодо відставки Гончарука та звільнення будь-кого з уряду.

Наразі розглядають питання, чи є правові підстави для забезпечення позову.



Скріншот повідомлення пресслужби суду

Як заяву коментують у Кабінеті Міністрів

Однак у пресслужбі Кабміну повідомлення про заяву Гончарука до суду спростовують.

Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності,

– мовиться в повідомленні.

У пресслужбі уряду додали, що всю інформацію про діяльність прем’єра публікують на офіційних ресурсах Кабміну.

Що відомо про відставку Гончарука

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Гончарук після 6 місяців роботи очільником Кабміну піде у відставку за власним бажанням. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена й урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Сам Гончарук, коментуючи дані про свою відставку, заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив.

Раніше Гончарук вже подавав Зеленському заяву про відставку, але президент її не прийняв. Це сталося 17 січня, після того, як у мережу злили скандальну прослушку з кабінету голови уряду.

Верховна Рада таки отримала заяву про відставку від Гончарука – розглядатиме її на позачерговому засіданні 4 березні. Найімовірніше, обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме Денис Шмигаль.