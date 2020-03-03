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      У Раді зібрали 180 підписів за відставку генпрокурора Рябошапки

      - Читать новость на русском
      У Раді збирають підписи за відставку Рябошапки / ukrinform.ua

      У Верховній Раді почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Наразі звільнення чиновника підтримали 180 народних депутатів зі 150 необхідних.

      Про це повідомляє журналістка 24 каналу Анна Калюжна. За її даними, підписи на звільнення Рябошапки збирав скандальний парламентар від "Слуги народу" Максим Бужанський. 

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      Постанова про звільнення Рябошапки теж вже є. 180 підписів. Збирав Бужанський,
      – пише Калюжна.

      Підписи за відставку Рябошапки були зібрані серед нардепів "Слуги народу", ОПЗЖ та інших фракцій, пише "ZN.ua". Станом на 13 годину зібрано 180 підписів – це більше, аніж потрібно.

      Дивіться пряме включення кореспондентки Анни Калюжної:

      Відтак, група парламентарів, яка виступає за звільнення Рябошапки, планує сьогодні зареєструвати у Раді проєкт постанови про недовіру генпрокурору. 4 березня її розгляне профільний комітет з правоохоронної діяльності. Після цього питання про відставку керівника Офісу генпрокурора буде винесено на розгляд Верховної Ради.

      До теми: "Слуга народу" збереться перед сесією Ради: на засідання запросили Ситника і Рябошапку

      Що кажуть західні партнери про ймовірну відставку Рябошапки? 

      Посольство Сполучених Штатів Америки похвалило генерального прокурора Рябошапку напередодні звіту у Верховній Раді 4 березня. 

      Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора,
      – наголосили дипломати.

       

      Що казав Рябошапка про свою ймовірну відставку? 

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що голосування щодо його відставки 4 березня дійсно може відбутися, але навряд чи буде успішним.

      Я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться. Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним,
      – наголосив Рябошапка.

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      Чому з'явилися чутки про відставку Рябошапки? 

      Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

      Саме на цьому засіданні парламент може відправити у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та низку міністрів чинного уряду: міністра фінансів, міністра охорони здоров'я, міністра у справах ветеранів, міністра розвитку громад та територій, міністра аграрної політики та міністра енергетики та вугільної промисловості.

      Окрім того, Рада заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора. За даними ЗМІ, після цього нардепи планують голосувати за звільнення Артема Ситника та Руслана Рябошапки.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Верховна Рада Слуга народу Новини політики Руслан Рябошапка Максим Бужанський
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