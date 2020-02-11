Яку зарплату отримав генпрокурор Руслан Рябошапка у січні: сума

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка отримав майже 200 тисяч гривень зарплати за січень 2020 року. Половину цієї суми становлять премії та надбавки.

Такі дані оприлюднив Офіс Генпрокурора у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

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Так, за перший місяць 2020 року Рябошапка отримав зарплату у розмірі 180 тисяч 672 гривні. Проте з цієї суми ще відрахують податки.

Посадовий оклад Рябошапки на посаді генпрокурора становить лише половину його зарплати – 93 тисячі 648 гривень. Інша частина складається з премії та різних надбавок.



Відповідь Офісу генпрокурора про зарплату Руслана Рябошапки / 24 канал

Зауважимо, зарплата Рябошапки значно зросла у 2020 році. Уряд підвищив оклад Генерального прокурора з 37 тисяч до понад 93 тисяч гривень. Загалом підвищення зарплат передбачили для всіх працівників Офісу генпрокурора.



Зарплати у прокуратурі / Інфографіка 24 канал

До слова, раніше 24 канал повідомляв про суму зарплати голови СБУ Івана Баканова. За січень цього року йому нарахували понад 87 тисяч гривень. Проте на руки очільник силового відомства також отримає меншу суму через сплату податків.