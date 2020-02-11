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      Яку зарплату отримав голова СБУ Баканов у січні

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      Відома зарплата Баканова в СБУ за січень / news.liga.net

      Голова Служби безпеки України Іван Баканов отримав першу зарплату у 2020 році – понад 87 тисяч гривень. Саме таку суму йому нарахували за січень.

      Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

      Цікаво: Яку зарплату отримав секретар РНБО Олексій Данілов у січні

      Так, повна сума виплат Баканову за січень 2020 року становить 87 тисяч 399 гривень. Проте на руки очільник СБУ отримає менше через сплату податків.

      Водночас, в СБУ не повідомили, яким є посадовий оклад Баканова. Відомо, що окрім нього, очільник силового відомства також отримує премії та надбавки.

       

       


      Відповідь СБУ про зарплату Івана Баканова / 24 канал

      Зауважимо, у минулому 2019 році зарплата Баканова в середньому становила 50 – 60 тисяч гривень. Проте він був не задоволений такою сумою і  загалом рівнем оплати у відомстві. На його думку, працівники СБУ мають отримувати за свою роботу достойнішу зарплату, адже в них дуже напружені графіки та багато роботи. 

      Як Баканов став головою СБУ?Іван Баканов – родом з Кривого Рогу, де жив в одному під'їзді з українським президентом Володимиром Зеленським. Тож вони товаришують з дитинства.

      У 2013 році Баканов став керівником ТОВ "Квартал 95", а згодом – керівником ТОВ "Студія Квартал-95". Також він був главою передвиборчого штабу Зеленського, коли той балотувався у президенти.

      Після перемоги Зеленського Баканова призначили першим заступником голови СБУ. 29 серпня новообрана Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Івана Баканова на посаду голови Служби Безпеки.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Служба безпеки України Зарплата Гроші Іван Баканов
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