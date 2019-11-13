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      Баканов назвав розмір своєї зарплати в СБУ

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      Баканов розповів про свою зарплату в СБУ
      Баканов розповів про свою зарплату в СБУ / glavcom.ua

      Голова Служби безпеки України Іван Баканов отримує 57 тисяч гривень зарплати. Проте, він не задоволений рівнем оплати у відомстві і вважає, що інші працівники СБУ мають отримувати за свою роботу достойнішу зарплату.

      Баканов в інтерв’ю "Главкому" відзначив, що його заробітна плата – не найменша в Україні

      Цікаво: Тихий саботаж: Баканов розповів, як його зустріли в СБУ

      Отримую 57 тисяч гривень. Але не про мене особисто йдеться! Багато ж хто каже, що СБУ є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату,
      – наголосив він.

      Він додав, що у працівників СБУ дуже напружені графіки та багато роботи. Проте, матеріальне забезпечення органу – не найкраще. Тому Баканов не впевнений, чи можуть працівники СБУ з таким рівнем зарплати "належним чином годувати свої сім’ї". 

      Також він прокоментував законопроєкт про реформу СБУ і розповів про його дискусійні моменти. Йдеться про скорочення працівників Служби безпеки з 27 до 15 тисяч протягом майбутніх 5-7 років.

      До теми: "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова

      "У нашому випадку ця реформа потребує великих коштів. Наприклад, на 2020 рік ми намагалися скоротити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 мільярда гривень. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачені. Але  ми не можемо скоротити людей і не виплатити їм передбачене законом, це неприпустимо. Люди повинні бути захищеними саме цією реформою, і це наша головна мета", – підсумував Баканов.

      Що відомо про Івана Баканова?Баканов – родом з Кривого Рогу і разом з українським президентом Володимиром Зеленським жив в одному під’їзді. Вони товаришують з дитинства.

      У 2013 році Баканов став керівником ТОВ "Квартал 95", а згодом – керівником ТОВ "Студія Квартал-95". Баканов був також главою передвиборного штабу Зеленського, коли той був кандидатом у президенти.

      Після перемоги останнього Баканова призначили першим заступником голови СБУ. Згодом, Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Івана Баканова на посаду голови Служби Безпеки.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Іван Баканов СБУ Гроші Реформи Зарплата
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