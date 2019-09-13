Реформа СБУ: Баканов хоче підвищити зарплати співробітникам

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що планує скоротити штат.і підвищити зарплати працівникам. Це один із першочергових кроків в рамках реформи СБУ.

Іван Баканов наголосив, що скорочення штату - обов'язкове. За його словами, робити це неприємно і боляче, але потрібно.

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Також голова СБУ поскаржився на рівень зарплат співробітників спецслужб.

Якщо ви порівняєте, скільки отримує співробітник СБУ і скільки на аналогічній посаді отримує співробітник іншого органу, ви побачите, що перші в цій лінійці отримують на 30% більше зарплати. Наші люди повинні бути забезпечені належним чином,

– заявив Баканов під час форуму YES у Києві.

Що відомо про Івана Баканова?

Баканов – родом з Кривого Рогу і разом з українським президентом Володимиром Зеленським жив у одному під’їзді. Вони товаришують з дитинства. У 2013 році Баканов став керівником ТОВ "Квартал 95", а згодом – керівником ТОВ "Студія Квартал-95". Баканов був також главою передвиборного штабу Зеленського, коли той був кандидатом у президенти. Після перемоги останнього Баканова призначили першим заступником голови СБУ. Згодом, Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Івана Баканова на посаду голови Служби Безпеки.

Чого чекати від нових очільників ГПУ і СБУ в найближчі півроку?