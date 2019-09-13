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      Реформа СБУ: Баканов хочет повысить зарплаты сотрудникам

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      Иван Баканов
      Иван Баканов / Сергей Долженко / ТАСС

      Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что планирует сократить штат.и повысить зарплаты работникам. Это один из первоочередных шагов в рамках реформы СБУ.

      Иван Баканов отметил, что сокращение штата – обязательно. По его словам, делать это неприятно и больно, но нужно.

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      Также глава СБУ пожаловался на уровень зарплат сотрудников спецслужб.

      Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты. Наши люди должны быть обеспечены должным образом,
      – заявил Баканов во время форума YES в Киеве.

      Что известно про Ивана Баканова?

      Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства. В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а затем – руководителем ООО "Студия Квартал-95". Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты. После победы последнего Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ. Впоследствии, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Ивана Баканова на должность председателя Службы Безопасности.

      Чего ждать от новых руководителей ГПУ и СБУ в ближайшие полгода?

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      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Реформы Иван Баканов
      Источник: 24 канал
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