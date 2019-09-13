Реформа СБУ: Баканов хочет повысить зарплаты сотрудникам

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что планирует сократить штат.и повысить зарплаты работникам. Это один из первоочередных шагов в рамках реформы СБУ.

Иван Баканов отметил, что сокращение штата – обязательно. По его словам, делать это неприятно и больно, но нужно.

Читайте также: Баканов признался, звонит ли ему Зеленский относительно чертей

Также глава СБУ пожаловался на уровень зарплат сотрудников спецслужб.

Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты. Наши люди должны быть обеспечены должным образом,

– заявил Баканов во время форума YES в Киеве.

Что известно про Ивана Баканова?

Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства. В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а затем – руководителем ООО "Студия Квартал-95". Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты. После победы последнего Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ. Впоследствии, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Ивана Баканова на должность председателя Службы Безопасности.

Чего ждать от новых руководителей ГПУ и СБУ в ближайшие полгода?