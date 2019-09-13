Баканов признался, звонит ли ему Зеленский относительно чертей

Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что президент Владимир Зеленский часто ему звонит. Однако Баканов заверил, что Зеленский ни разу не звонил относительно какого-то "черта".

"Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонит", – ответил глава СБУ корреспонденту "Украинской правды" Роману Кравцу на вопрос, звонит ли президент относительно "чертей":

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Баканов добавил, что доволен работой Зеленского за первые несколько месяцев его президентства. В то же время глава СБУ сказал, что сосредоточен на своей работе в спецслужбе.

Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

10 июля между Зеленским и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком возникла словесная перепалка. Во время спора президент выгнал чиновника со встречи и сказал: "Сейчас позвоню Баканову насчет этого черта".

Смотрите видео, как Зеленский выгнал Годунка с заседания: