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      Баканов признался, звонит ли ему Зеленский относительно чертей

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      Баканов рассказал, разговаривает ли с Зеленским о чертях
      Баканов рассказал, разговаривает ли с Зеленским о чертях / znaj.ua

      Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что президент Владимир Зеленский часто ему звонит. Однако Баканов заверил, что Зеленский ни разу не звонил относительно какого-то "черта".

      "Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонит", – ответил глава СБУ корреспонденту "Украинской правды" Роману Кравцу на вопрос, звонит ли президент относительно "чертей":

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      Баканов добавил, что доволен работой Зеленского за первые несколько месяцев его президентства. В то же время глава СБУ сказал, что сосредоточен на своей работе в спецслужбе.

      10 июля между Зеленским и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком возникла словесная перепалка. Во время спора президент выгнал чиновника со встречи и сказал: "Сейчас позвоню Баканову насчет этого черта".

      Смотрите видео, как Зеленский выгнал Годунка с заседания:

       

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      Теги: Новости Украины Курьезные новости Владимир Зеленский Новости политики СБУ Иван Баканов
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