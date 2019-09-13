Баканов зізнався, чи телефонує йому Зеленський щодо чортів

Голова СБУ Іван Баканов розповів, що президент Володимир Зеленський часто йому телефонує. Проте Баканов запевнив, що Зеленський жодного разу не телефонував щодо якогось "чорта".

"Телефонує часто, але стосовно чортів він, в принципі, не телефонує", – відповів глава СБУ кореспондентові "Українській правді" Романові Кравцю на питання, чи телефонує президент щодо "чортів":

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Баканов додав, що задоволений роботою Зеленського за перші кілька місяців його президентства. Водночас голова СБУ сказав, що зосереджений на своїй роботі у спецслужбі.

Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

10 липня між Зеленським і секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком виникла словесна перепалка. Під час суперечки президент вигнав чиновника з зустрічі і сказав: "Зараз подзвоню Баканову щодо цього чорта".

Дивіться відео, як Зеленський вигнав Годунка з засідання: