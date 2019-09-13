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      Баканов зізнався, чи телефонує йому Зеленський щодо чортів

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      Баканов розповів, чи розмовляє з Зеленським про чортів
      Баканов розповів, чи розмовляє з Зеленським про чортів / znaj.ua

      Голова СБУ Іван Баканов розповів, що президент Володимир Зеленський часто йому телефонує. Проте Баканов запевнив, що Зеленський жодного разу не телефонував щодо якогось "чорта".

      "Телефонує часто, але стосовно чортів він, в принципі, не телефонує", – відповів глава СБУ кореспондентові "Українській правді" Романові Кравцю на питання, чи телефонує президент щодо "чортів":

      Дивіться також: Дубінський прийшов у Раду в футболці з матюком Порошенка

      Баканов додав, що задоволений роботою Зеленського за перші кілька місяців його президентства. Водночас голова СБУ сказав, що зосереджений на своїй роботі у спецслужбі.

      10 липня між Зеленським і секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком виникла словесна перепалка. Під час суперечки президент вигнав чиновника з зустрічі і сказав: "Зараз подзвоню Баканову щодо цього чорта".

      Дивіться відео, як Зеленський вигнав Годунка з засідання:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Володимир Зеленський СБУ Іван Баканов
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