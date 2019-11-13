Тихий саботаж: Баканов розповів, як його зустріли в СБУ

Коли президент Зеленський призначив Івана Баканова на посаду глави Служби безпеки України, там не надто дружно зустріли нового керівника. Його накази виконували, але робили це повільно та мляво.

У Службі безпеки працюють фахівці високого рівня. Вони не можуть відкрито порушувати накази командира, але можуть показувати свій саботаж тихо. Про це Іван Баканов розповів в інтерв’ю "Главкому".

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Система не сприйняла мене дружно. Звісно був супротив, саботаж. Думаю, будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими стикнувся я. Мене дратує саботаж верхівки, а надихає професіоналізм рядових працівників,

– розповів глава СБУ.

За його словами, саботаж виражався у повільному виконанні його рішень та наказів.

"Служба безпеки є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна – з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трішечки згодом", – пояснив Баканов.

Водночас, Баканов позитивно відгукнувся про свого попередника – Василя Грицака. Каже, той прийняв його, представив колективу, попросив усіх допомагати в роботі.

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