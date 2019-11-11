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      Що буде з українською розвідкою: законопроєкт Зеленського

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      Зеленський скерував у Раду законопроєкт про розвідку
      Зеленський скерував у Раду законопроєкт про розвідку / Колаж 24 каналу

      Новий законопроєкт від президента Зеленського передбачає реформу української розвідки. У ньому мовиться про основні поняття, що стосуються розвідки, про те, хто і як контролюватиме органи розвідки, а також про додаткові та особливі права розвідувальних органів.

      Законопроєкт про розвідку (за номером 2412), у якому містяться такі постулати, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 11 листопада. Про це пише офіційний сайт парламенту. Далі його розглядатиме профільний комітет.

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      Для чого потрібен закон про розвідку?

      У пояснювальній записці до документа вказано, що мета законопроєкту:

      – Вдосконалення правових та організаційних засад роботи розвідки.
      – Організація ефективної діяльності розвідувальних органів України.
      – Покращення взаємодії розвідувальних органів.
      – Забезпечення соціального та правового захисту працівників органів розвідки.
      – Гарантування захисту людей, що конфіденційно співпрацюють з розвідкою.

      Окремо мовиться у законопроєкті про розмежування повноважень: щоб усунути дублювання функцій розвідки між СБУ та іншими розвідорганами.

      Про контроль над розвідкою

      Контролювати органи розвідки повинні:

      – Президент України (основний контроль),
      – Верховна Рада (додатковий парламентський контроль),
      – Рахункова палата (зовнішній фінансовий контроль).

      Важливо: громадяни України здійснюють цивільний контроль за розвідкою згідно з Конституцією та законами.

      Визначення наріжних понять

      У законопроєкті передбачено дати визначення найважливішим поняттям, які стосуються розвідки:

      – Інформація про розвідувальну діяльність.
      – Методи розвідки, сили й засоби розвідки.
      – Таємна інформація та розвідувальна таємниця.

      Соціальний, правовий та фінансовий статус співробітників розвідувальних органів треба підвищити: посадові оклади рахуватимуть від розміру прожиткового мінімуму, як це вже є для працівників НАБУ, ДБР, прокурорів та суддів

      Які держоргани займаються розвідкою

      У документі визначено, що розвідувальними органами є:

      – Служба зовнішньої розвідки України,
      – Розвідувальний орган Міністерства оборони України,
      – Розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

      Організаційну структуру розвідувальних органів визначати повинен президент України, як і керувати ними загалом. Безпосередніх керівників розвідорганів також призначає та звільняє з посад глава держави.

      Додаткові та особливі права розвідорганів

      Законопроєкт Зеленського передбачає низку особливих прав для розвідувальних органів:

      – Використовувати умовні найменування,
      – Відкривати рахунки в національній та іноземній валютах,
      – Використовувати співробітників під прикриттям,
      – Організовувати структури прикриття,
      – Конфіденційно співпрацювати з тими чи іншими людьми.

      Важливо: перешкоджати роботі розвідувальних органів чи відмовлятися сприяти їм – не можна. Це каратиметься штрафом від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2019 це 255 – 340 гривень).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Володимир Зеленський Реформи Президент України СБУ
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