Що буде з українською розвідкою: законопроєкт Зеленського

Новий законопроєкт від президента Зеленського передбачає реформу української розвідки. У ньому мовиться про основні поняття, що стосуються розвідки, про те, хто і як контролюватиме органи розвідки, а також про додаткові та особливі права розвідувальних органів.

Законопроєкт про розвідку (за номером 2412), у якому містяться такі постулати, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 11 листопада. Про це пише офіційний сайт парламенту. Далі його розглядатиме профільний комітет.

Читайте також: Нефьодов розповів про законодавчі дірки на митниці, які він планує залатати

Для чого потрібен закон про розвідку?

У пояснювальній записці до документа вказано, що мета законопроєкту:

– Вдосконалення правових та організаційних засад роботи розвідки.

– Організація ефективної діяльності розвідувальних органів України.

– Покращення взаємодії розвідувальних органів.

– Забезпечення соціального та правового захисту працівників органів розвідки.

– Гарантування захисту людей, що конфіденційно співпрацюють з розвідкою.

Окремо мовиться у законопроєкті про розмежування повноважень: щоб усунути дублювання функцій розвідки між СБУ та іншими розвідорганами.

Про контроль над розвідкою

Контролювати органи розвідки повинні:

– Президент України (основний контроль),

– Верховна Рада (додатковий парламентський контроль),

– Рахункова палата (зовнішній фінансовий контроль).

Важливо: громадяни України здійснюють цивільний контроль за розвідкою згідно з Конституцією та законами.

Визначення наріжних понять

У законопроєкті передбачено дати визначення найважливішим поняттям, які стосуються розвідки:

– Інформація про розвідувальну діяльність.

– Методи розвідки, сили й засоби розвідки.

– Таємна інформація та розвідувальна таємниця.

Соціальний, правовий та фінансовий статус співробітників розвідувальних органів треба підвищити: посадові оклади рахуватимуть від розміру прожиткового мінімуму, як це вже є для працівників НАБУ, ДБР, прокурорів та суддів

Які держоргани займаються розвідкою

У документі визначено, що розвідувальними органами є:

– Служба зовнішньої розвідки України,

– Розвідувальний орган Міністерства оборони України,

– Розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Організаційну структуру розвідувальних органів визначати повинен президент України, як і керувати ними загалом. Безпосередніх керівників розвідорганів також призначає та звільняє з посад глава держави.

Додаткові та особливі права розвідорганів

Законопроєкт Зеленського передбачає низку особливих прав для розвідувальних органів:

– Використовувати умовні найменування,

– Відкривати рахунки в національній та іноземній валютах,

– Використовувати співробітників під прикриттям,

– Організовувати структури прикриття,

– Конфіденційно співпрацювати з тими чи іншими людьми.

Важливо: перешкоджати роботі розвідувальних органів чи відмовлятися сприяти їм – не можна. Це каратиметься штрафом від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2019 це 255 – 340 гривень).