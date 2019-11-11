Что будет с украинским разведкой: законопроект Зеленского

Новый законопроект от президента Зеленского предусматривает реформу украинской разведки. В нем говорится об основных понятиях, касающихся разведки, о том, кто и как будет контролировать органы разведки, а также о дополнительных и особых правах разведывательных органов.

Законопроект о разведке (под номером 2412), в котором содержаться такие постулаты, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 11 ноября. Об этом пишет официальный сайт парламента. Далее его будет рассматривать профильный комитет.

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Для чего нужен закон о разведке?

В объяснительной записке к документу указано, что цель законопроекта:

– Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.

– Организация эффективной деятельности разведывательных органов Украины.

– Улучшение взаимодействия разведывательных органов.

– Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.

– Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.

Отдельно говорится в законопроекте о разграничении полномочий: чтобы устранить дублирование функций разведки между СБУ и другими разведорганами.

О контроле над разведкой

Контролировать органы разведки должны:

– Президент Украины (основной контроль),

– Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль),

– Счетная палата (внешний финансовый контроль).

Важно: граждане Украины осуществляют гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.

Определение краеугольных понятий

В законопроекте предусмотрено дать определение важнейшим понятиям, касающихся разведки:

– Информация о разведывательной деятельности.

– Методы разведки, силы и средства разведки.

– Тайная информация и разведывательная тайна.

Социальный, правовой и финансовый статус сотрудников разведывательных органов надо повысить: должностные оклады будут считать от размера прожиточного минимума, как это уже действует для работников НАБУ, ГБР, прокуроров и судей

Какие госорганы занимаются разведкой

В документе определено, что разведывательными органами являются:

– Служба внешней разведки Украины,

– Разведывательный орган Министерства обороны Украины,

– Разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Организационную структуру разведывательных органов определять должен президент Украины, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и увольняет с должности глава государства.

Дополнительные и особые права разведорганов

Законопроект Зеленского предусматривает ряд особых прав для разведывательных органов:

– Использовать условные наименования,

– Открывать счета в национальной и иностранной валютах,

– Использовать сотрудников под прикрытием

– Организовывать структуры прикрытия,

– Конфиденциально сотрудничать с теми или иными людьми.

Важно: препятствовать работе разведывательных органов или отказываться помогать им – нельзя. Это будет караться штрафом от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2019 году это 255 – 340 гривен).