Что будет с украинским разведкой: законопроект Зеленского
Новый законопроект от президента Зеленского предусматривает реформу украинской разведки. В нем говорится об основных понятиях, касающихся разведки, о том, кто и как будет контролировать органы разведки, а также о дополнительных и особых правах разведывательных органов.
Законопроект о разведке (под номером 2412), в котором содержаться такие постулаты, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 11 ноября. Об этом пишет официальный сайт парламента. Далее его будет рассматривать профильный комитет.
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Для чего нужен закон о разведке?
В объяснительной записке к документу указано, что цель законопроекта:
– Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.
– Организация эффективной деятельности разведывательных органов Украины.
– Улучшение взаимодействия разведывательных органов.
– Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.
– Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.
Отдельно говорится в законопроекте о разграничении полномочий: чтобы устранить дублирование функций разведки между СБУ и другими разведорганами.
О контроле над разведкой
Контролировать органы разведки должны:
– Президент Украины (основной контроль),
– Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль),
– Счетная палата (внешний финансовый контроль).
Важно: граждане Украины осуществляют гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.
Определение краеугольных понятий
В законопроекте предусмотрено дать определение важнейшим понятиям, касающихся разведки:
– Информация о разведывательной деятельности.
– Методы разведки, силы и средства разведки.
– Тайная информация и разведывательная тайна.
Социальный, правовой и финансовый статус сотрудников разведывательных органов надо повысить: должностные оклады будут считать от размера прожиточного минимума, как это уже действует для работников НАБУ, ГБР, прокуроров и судей
Какие госорганы занимаются разведкой
В документе определено, что разведывательными органами являются:
– Служба внешней разведки Украины,
– Разведывательный орган Министерства обороны Украины,
– Разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Организационную структуру разведывательных органов определять должен президент Украины, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и увольняет с должности глава государства.
Дополнительные и особые права разведорганов
Законопроект Зеленского предусматривает ряд особых прав для разведывательных органов:
– Использовать условные наименования,
– Открывать счета в национальной и иностранной валютах,
– Использовать сотрудников под прикрытием
– Организовывать структуры прикрытия,
– Конфиденциально сотрудничать с теми или иными людьми.
Важно: препятствовать работе разведывательных органов или отказываться помогать им – нельзя. Это будет караться штрафом от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2019 году это 255 – 340 гривен).