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      Что будет с украинским разведкой: законопроект Зеленского

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      Зеленский направил в Раду законопроект о разведке
      Зеленский направил в Раду законопроект о разведке / Коллаж 24 канала

      Новый законопроект от президента Зеленского предусматривает реформу украинской разведки. В нем говорится об основных понятиях, касающихся разведки, о том, кто и как будет контролировать органы разведки, а также о дополнительных и особых правах разведывательных органов.

      Законопроект о разведке (под номером 2412), в котором содержаться такие постулаты, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 11 ноября. Об этом пишет официальный сайт парламента. Далее его будет рассматривать профильный комитет.

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      Для чего нужен закон о разведке?

      В объяснительной записке к документу указано, что цель законопроекта:

      – Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.
      – Организация эффективной деятельности разведывательных органов Украины.
      – Улучшение взаимодействия разведывательных органов.
      – Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.
      – Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.

      Отдельно говорится в законопроекте о разграничении полномочий: чтобы устранить дублирование функций разведки между СБУ и другими разведорганами.

      О контроле над разведкой

      Контролировать органы разведки должны:

      – Президент Украины (основной контроль),
      – Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль),
      – Счетная палата (внешний финансовый контроль).

      Важно: граждане Украины осуществляют гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.

      Определение краеугольных понятий

      В законопроекте предусмотрено дать определение важнейшим понятиям, касающихся разведки:

      – Информация о разведывательной деятельности.
      – Методы разведки, силы и средства разведки.
      – Тайная информация и разведывательная тайна.

      Социальный, правовой и финансовый статус сотрудников разведывательных органов надо повысить: должностные оклады будут считать от размера прожиточного минимума, как это уже действует для работников НАБУ, ГБР, прокуроров и судей

      Какие госорганы занимаются разведкой

      В документе определено, что разведывательными органами являются:

      – Служба внешней разведки Украины,
      – Разведывательный орган Министерства обороны Украины,
      – Разведывательный орган Государственной пограничной службы.

      Организационную структуру разведывательных органов определять должен президент Украины, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и увольняет с должности глава государства.

      Дополнительные и особые права разведорганов

      Законопроект Зеленского предусматривает ряд особых прав для разведывательных органов:

      – Использовать условные наименования,
      – Открывать счета в национальной и иностранной валютах,
      – Использовать сотрудников под прикрытием
      – Организовывать структуры прикрытия,
      – Конфиденциально сотрудничать с теми или иными людьми.

      Важно: препятствовать работе разведывательных органов или отказываться помогать им – нельзя. Это будет караться штрафом от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2019 году это 255 – 340 гривен).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Владимир Зеленский Реформы Президент Украины СБУ
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