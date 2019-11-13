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      Тихий саботаж: Баканов рассказал, как его встретили в СБУ

      8 Читати новину українською
      Иван Баканов
      Иван Баканов / Бабель

      Когда президент Зеленский назначил Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности Украины, там не слишком дружно встретили нового руководителя. Его приказы выполняли, но делали это медленно и вяло.

      В Службе безопасности работают специалисты высокого уровня. Они не могут открыто нарушать приказы командира, но могут показывать свой саботаж тихо. Об этом Иван Баканов рассказал в интервью "Главкому".

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      Система не восприняла меня дружно. Конечно, было сопротивление, саботаж. Думаю, любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я. Меня раздражает саботаж верхушки, а вдохновляет профессионализм рядовых работников,
      – рассказал глава СБУ.

      По его словам, саботаж выражался в медленном исполнении его решений и приказов.

      "Служба безопасности является военной структурой, здесь нет никаких дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно – с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже", – пояснил Баканов.

      В то же время, Баканов положительно отозвался о своем предшественнике – Василии Грицаке. Говорит, тот принял его, представил коллективу, попросил всех помогать в работе.

      Интересно: Баканов признался, звонит ли ему Зеленский относительно чертей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Иван Баканов
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