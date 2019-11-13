Тихий саботаж: Баканов рассказал, как его встретили в СБУ

Когда президент Зеленский назначил Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности Украины, там не слишком дружно встретили нового руководителя. Его приказы выполняли, но делали это медленно и вяло.

В Службе безопасности работают специалисты высокого уровня. Они не могут открыто нарушать приказы командира, но могут показывать свой саботаж тихо. Об этом Иван Баканов рассказал в интервью "Главкому".

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Система не восприняла меня дружно. Конечно, было сопротивление, саботаж. Думаю, любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я. Меня раздражает саботаж верхушки, а вдохновляет профессионализм рядовых работников,

– рассказал глава СБУ.

По его словам, саботаж выражался в медленном исполнении его решений и приказов.

"Служба безопасности является военной структурой, здесь нет никаких дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно – с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже", – пояснил Баканов.

В то же время, Баканов положительно отозвался о своем предшественнике – Василии Грицаке. Говорит, тот принял его, представил коллективу, попросил всех помогать в работе.

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