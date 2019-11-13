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      Баканов назвал размер своей зарплаты в СБУ

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      Баканов рассказал о своей зарплате в СБУ
      Баканов рассказал о своей зарплате в СБУ / glavcom.ua

      Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получает 57 тысяч гривен зарплаты. Однако, он не доволен уровнем оплаты в ведомстве и считает, что другие работники СБУ должны получать за свою работу более достойную зарплату.

      Баканов в интервью "Главкому" отметил, что его заработная плата – не самая маленькая в Украине.

      Интересно: Тихий саботаж: Баканов рассказал, как его встретили в СБУ

      Получаю 57 тысяч гривен. Но не обо мне лично речь! Многие же говорят, что СБУ является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить за такую заработную плату,
      – подчеркнул он.

      Он добавил, что у сотрудников СБУ очень напряженные графики и много работы. Однако, материальное обеспечение органа – не лучшее. Поэтому Баканов не уверен, могут ли работники СБУ с таким уровнем зарплаты "должным образом кормить свои семьи".

      Также он прокомментировал законопроект о реформе СБУ и рассказал о его дискуссионных моментах. Речь идет о сокращении работников Службы безопасности с 27 до 15 тысяч в течение будущих 5-7 лет.

      К теме: "Реформа" СБУ: кто и как пользуется неопытностью Баканова

      "В нашем случае эта реформа требует больших средств. Например, на 2020 год мы пытались сократить штат на 1700 человек, это предусматривает выплаты из государственного бюджета на уровне 1,3 миллиарда гривен. К сожалению, в бюджете-2020 эти средства не предусмотрены. Но мы не можем сократить людей и не выплатить предусмотренное законом, это недопустимо. Люди должны быть защищены именно этой реформой, и это наша главная цель", – заключил Баканов.

      Что известно про Ивана Баканова?Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства.

      В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а впоследствии – руководителем ООО "Студия Квартал-95". Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты.

      После победы последнего Баканова назначили первым заместителем главы СБУ. Впоследствии, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги СБУ Иван Баканов Зарплата Реформы
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