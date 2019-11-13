Баканов назвал размер своей зарплаты в СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получает 57 тысяч гривен зарплаты. Однако, он не доволен уровнем оплаты в ведомстве и считает, что другие работники СБУ должны получать за свою работу более достойную зарплату.

Баканов в интервью "Главкому" отметил, что его заработная плата – не самая маленькая в Украине.

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Получаю 57 тысяч гривен. Но не обо мне лично речь! Многие же говорят, что СБУ является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить за такую заработную плату,

– подчеркнул он.

Он добавил, что у сотрудников СБУ очень напряженные графики и много работы. Однако, материальное обеспечение органа – не лучшее. Поэтому Баканов не уверен, могут ли работники СБУ с таким уровнем зарплаты "должным образом кормить свои семьи".

Также он прокомментировал законопроект о реформе СБУ и рассказал о его дискуссионных моментах. Речь идет о сокращении работников Службы безопасности с 27 до 15 тысяч в течение будущих 5-7 лет.

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"В нашем случае эта реформа требует больших средств. Например, на 2020 год мы пытались сократить штат на 1700 человек, это предусматривает выплаты из государственного бюджета на уровне 1,3 миллиарда гривен. К сожалению, в бюджете-2020 эти средства не предусмотрены. Но мы не можем сократить людей и не выплатить предусмотренное законом, это недопустимо. Люди должны быть защищены именно этой реформой, и это наша главная цель", – заключил Баканов.

Что известно про Ивана Баканова?Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства.



В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а впоследствии – руководителем ООО "Студия Квартал-95". Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты.



После победы последнего Баканова назначили первым заместителем главы СБУ. Впоследствии, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.