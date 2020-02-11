Какую зарплату получил глава СБУ Баканов в январе

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получил первую зарплату в 2020 году – более 87 тысяч гривен. Именно такую сумму ему начислили за январь.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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Так, полная сумма выплат Баканову за январь 2020 года составляет 87 тысяч 399 гривен. Однако на руки глава СБУ получит меньше из-за уплаты налогов.

В то же время, в СБУ не сообщили, каким является должностной оклад Баканова. Известно, что кроме него, глава силового ведомства также получает премии и надбавки.



Ответ СБУ о зарплате Ивана Баканова / 24 канал

Заметим, в прошлом 2019 году зарплата Баканова в среднем составляла 50-60 тысяч гривен. Однако он был не доволен такой суммой и в целом уровнем оплаты в ведомстве. По его мнению, работники СБУ должны получать за свою работу достойную зарплату, ведь у них очень напряженные графики и много работы.

Как Баканов стал главой СБУ?Иван Баканов – родом из Кривого Рога, где жил в одном подъезде с украинским президентом Владимиром Зеленским. Поэтому они дружат с детства.



В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а впоследствии – руководителем ООО "Студия Квартал-95". Также он был главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот баллотировался в президенты.



После победы Зеленского Баканова назначили первым заместителем главы СБУ. 29 августа новоизбранная Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.