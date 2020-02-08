Какую космическую зарплату получил секретарь СНБО Алексей Данилов в январе

В январе 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов получил почти 100 тысяч гривен зарплаты без вычета налогов. Зато его должностной оклад составляет всего 18 тысяч гривен.

Как говорится в ответе СНБО на запрос журналистов 24 канала, в январе Данилову насчитали 99 тысяч 934 гривны 62 копейки заработной платы. Как пояснили в ведомстве такая зарплата Данилова состоит из:

должностного оклада – 18 тысяч гривен ,

, надбавки за выслугу года – 3 тысячи 780 гривен ,

, надбавки за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи 600 гривен ,

, надбавки как государственному эксперту по вопросам тайн – 3 тысячи 600 гривен ,

, надбавки за интенсивность труда – 18 тысяч гривен ,

, премии – 52 тысячи 200 гривен ,

, индексации заработной платы – 754 гривны 62 копейки.

К теме! Не будет этого зоопарка, – Гончарук заявил, что решил вопрос с зарплатами и премиями министров

Правда, из этих денег 17 тысяч 988 гривен 23 копейки пошли на подоходный налог, а военный сбор составил 1 тысячу 499 гривен и 2 копейки. То есть в целом секретарь СНБО со своей зарплаты уплатил налогов на сумму в 19 тысяч 487 гривен 25 копеек.

Таким образом, Данилов на руки получил 80 тысяч 447 гривен 37 копеек.

Ответ СНБО на запрос 24 канала относительно зарплаты секретаря СНБО Данилова

К слову, недавно 24 канал публиковал данные о зарплате спикера Рады Дмитрия Разумкова и его заместителей.

К сравнению! С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час. В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составила 12 тысяч 264 гривны.



Средняя зарплата в Украине выросла / Инфографика 24 канала