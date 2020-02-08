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      Какую космическую зарплату получил секретарь СНБО Алексей Данилов в январе

      46 Читати новину українською
      Алексей Данилов / Пресс-служба СНБО

      В январе 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов получил почти 100 тысяч гривен зарплаты без вычета налогов. Зато его должностной оклад составляет всего 18 тысяч гривен.

      Как говорится в ответе СНБО на запрос журналистов 24 канала, в январе Данилову насчитали 99 тысяч 934 гривны 62 копейки заработной платы. Как пояснили в ведомстве такая зарплата Данилова состоит из:

      • должностного оклада – 18 тысяч гривен,
      • надбавки за выслугу года – 3 тысячи 780 гривен,
      • надбавки за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи 600 гривен,
      • надбавки как государственному эксперту по вопросам тайн – 3 тысячи 600 гривен,
      • надбавки за интенсивность труда – 18 тысяч гривен,
      • премии – 52 тысячи 200 гривен,
      • индексации заработной платы – 754 гривны 62 копейки.

      К теме! Не будет этого зоопарка, – Гончарук заявил, что решил вопрос с зарплатами и премиями министров

      Правда, из этих денег 17 тысяч 988 гривен 23 копейки пошли на подоходный налог, а военный сбор составил 1 тысячу 499 гривен и 2 копейки. То есть в целом секретарь СНБО со своей зарплаты уплатил налогов на сумму в 19 тысяч 487 гривен 25 копеек.

      Таким образом, Данилов на руки получил 80 тысяч 447 гривен 37 копеек.

      Ответ СНБО на запрос 24 канала относительно зарплаты секретаря СНБО Данилова

      Данілов. зарплата, РНБО, 24 канал

      К слову, недавно 24 канал публиковал данные о зарплате спикера Рады Дмитрия Разумкова и его заместителей.

      К сравнению! С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час. В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составила 12 тысяч 264 гривны.

      зарплати, середня зарплата
      Средняя зарплата в Украине выросла / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: СНБО Алексей Данилов Зарплата Доходы политиков Новости Украины Новости политики
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