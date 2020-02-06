Какую зарплату получил Разумков и его заместители в Раде в январе

Руководство Верховной Рады Украины получило первую заработную плату в 2020 году – от 33 до 53 тысяч гривен. Что интересно, председатель парламента Дмитрий Разумков в январе заработал значительно меньше, чем его первый заместитель Руслан Стефачук.

Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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Зарплата руководителей парламента состоит из должностного оклада, премий и надбавок. Самый высокий должностной оклад у спикера Рады Дмитрия Разумкова – 25 тысяч 224 гривны, у первого вице-спикера Руслана Стефанчука – 24 тысячи 173 гривны, а у второго вице-спикера Елены Кондратюк – 23 тысячи 122 гривны.

Однако после начисления премий и надбавок руководители Рады в январе получили значительно большие суммы. Самая высокая зарплата вышла у Стефанчука, ведь он имеет степень доктора наук.

Какую зарплату получили руководители ВРУ:

Дмитрий Разумков – 37 816 гривен;

Руслан Стефанчук – 53 583 гривны;

Елена Кондратюк – 33 951 гривну.



Ответ Аппарата ВРУ о зарплатах руководителей парламента / 24 канал

Какие зарплаты у украинцев?

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.



В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составляла 12 264 гривны. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.



Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канала