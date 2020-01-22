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      Зеленский получил меньшую зарплату, чем Богдан: названо суммы за 2019 год

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      Зеленский получает меньшую зарплату, чем Богдан / president.gov.ua

      Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за 2019 составила 208 700 гривен, однако после уплаты налогов он получил около 168 тысяч. Больше главы государства заработал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан – почти 220 тысяч гривен (176 тысяч гривен после уплаты налогов).

      Зарплата Зеленского

      Заработная плата Зеленскому начислялась со дня инаугурации – 20 мая 2019 года. Соответствующие данные обнародовало государственное управление делами, пишут "Украинские Новости".

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      С 20 мая по 31 декабря 2019 года президенту насчитали 208 727 гривен зарплаты. Из этой суммы он уплатил 40 702 гривны налогов. Поэтому реально Зеленский получил 168 025 гривен.

      Ежемесячный оклад президента составляет 28 тысяч гривен (после уплаты налогов – 22 540 гривен).

      Заметим, Зеленскому ни разу не начисляли надбавки или премии. Также он не получил так называемую "тринадцатую зарплату" по итогам года.

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      Зарплата Богдана

      Зарплата председателя Офиса Президента Андрея Богдана по итогам 2019 года была несколько выше, чем у Зеленского. Он заработал 218 747 гривен, но из этой суммы уплатил 42 656 гривен налога. Поэтому реально Богдан получил 176 092 гривны.

      В декабре голове ОПГ насчитали 50 409 гривен зарплаты (после уплаты налогов – 40 579 гривен). Заметим, оклад Богдана составляет 13 714 гривен, но ему еще начисляют различные надбавки и премии.

      Какие зарплаты получают обычные украинцы:

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      Средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Президент Украины Андрей Богдан Владимир Зеленский Зарплата
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