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      Зеленський отримав меншу зарплату, аніж Богдан: названо суми за 2019 рік

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      Зеленський отримує меншу зарплату, ніж Богдан / president.gov.ua

      Зарплата президента України Володимира Зеленського за 2019 рік склала 208,7 тисяч гривень, проте після сплати податків він отримав близько 168 тисяч. Більше за главу держави заробив керівник Офісу Президента Андрій Богдан – майже 220 тисяч гривень (176 тисяч гривень після сплати податків).

      Зарплата Зеленського

      Заробітна плата Зеленському нараховувалася з дня інавгурації – 20 травня 2019 року. Відповідні дані оприлюднило державне управління справами, пишуть "Українські Новини".

      Цікаво: Зеленський отримав 5 мільйонів гривень роялті від "Кварталу 95": деталі

      З 20 травня по 31 грудня 2019 року президенту нарахували 208 727 гривень зарплати. З цієї суми він сплатив 40 702 гривні податків. Відтак реально Зеленський отримав 168 025 гривень.

      Щомісячний оклад президента становить 28 тисяч гривень (після сплати податків – 22 540 гривень).

      Зауважимо, Зеленському жодного разу не нараховували надбавки чи премії. Також він не отримав так звану "тринадцяту зарплату" за підсумками року.

      Дізнайтеся більше: Зарплати керівників держкомпаній переглянуть

      Зарплата Богдана

      Зарплата голови Офісу Президента Андрія Богдана за підсумками 2019 року була дещо вищою, аніж у Зеленського. Він заробив 218 747 гривень, але з цієї суми сплатив 42 656 гривень податку. Тож реально Богдан отримав 176 092 гривні.

      У грудні голові ОПУ нарахували 50 409 гривень зарплати (після сплати податків – 40 579 гривень). Зауважимо, оклад Богдана становить 13 714 гривень, але йому ще нараховують різні надбавки та премії.

      Які зарплати отримують звичайні українці:

      зарплата українців
      Середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Президент України Офіс Президента Зарплата
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