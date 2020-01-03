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      Зеленський отримав 5 мільйонів гривень роялті від "Кварталу 95": деталі

      253 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / kvartal95.com/ua

      Президент України Володимир Зеленський задекларував майже 5 мільйонів гривень роялті від "Кварталу 95". Він вніс ці дані у свою декларацію про доходи.

       

      Про це свідчать дані у Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

      Варто подивитись: Рік Зеленського: шлях від коміка до президента

      Зміни президент вніс у п'ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський вказав, що 27 грудня 2019 року отримав від "Кварталу 95" 4 мільйони 880 тисяч гривень роялті та 104 тисячі гривень компенсації за користування торговою маркою.

      Відзначимо, що повна декларація про доходи за 2019 рік повинна бути заповнена президентом до квітня.

      Що таке роялті?Роялті (англ. royalties) – це платежі за користування, котрі "ліцензіат" (отримувач ліцензії, патенту) сплачує "ліцензіару" (продавцю ліцензії, патенту) за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

      Роялті, як правило, виплачуються у відсотках від суми валового або чистого продажу, отриманої від використання активу або як фіксована ціна за одиницю проданого товару.

      Що Зеленський декларував раніше

      Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, у 2017 році він отримав 5 тисяч гривень роялті від "Кварталу 95", а у 2018 – 4 тисячі гривень.

      У 2018 році Зеленський задекларував 9,7 мільйона ​​гривень доходів, а у 2017 – 7,3 мільйона гривень.

      Напередодні президентської виборчої кампанії, у січні 2019 року, Зеленський підтвердив, що отримував роялті від свого бізнесу у Росії. Він наполягав, що не може його закрити через кримінальне переслідування.

      Згодом, Зеленський запевнив, що вже закрив бізнес в РФ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Володимир Зеленський е-декларування Квартал 95
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