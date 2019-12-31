Рік Зеленського: шлях від коміка до президента

2019 став одним із найважливіших років у житті Володимира Зеленського. У ніч на 1 січня 2019 тоді ще керівник творчого об'єднання "Студія Квартал-95" в ефірі телеканалу "1+1" відверто заявив, що балотуватиметься на головну посаду в країні. Про те, як комік перевтілився в очільника сорокамільйонної держави – читайте в матеріалі 24 каналу.

Одразу після цього розпочалася передвиборча президентська кампанія. Команда Зеленського зробила ставку на інтернет та креативні ролики. З-поміж всіх кампаній рекламні ролики Зеленського вирізнялися режисурою, монтажем, якістю зйомки та ідеями.

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Володимир Зеленський – коротка біографія

Народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область).

Освіта: юридична, вища – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Сімейний стан: одружений. Дружина Олена Зеленська (дівоче прізвище – Кіяшко). Діти – Олександра (2005 року народження), Кирило (2010 року народження).

Професійна діяльність: актор, продюсер, засновник творчого об'єднання "Студія Квартал 95".

Президентська боротьба між Зеленським і Порошенком

Дебати на НСК "Олімпійський"

Одним із найбільш яскравих епізодів президентських виборів стало відеозвернення Володимира Зеленського, в якому він закликав п'ятого президента прийти на дебати на НСК "Олімпійський".

Звертаюсь до Петра Порошенка, ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, заховаюсь – ні, я це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик,

– сказав Зеленський.

Зеленський закликав Порошенка до дебатів: відео

Здача аналізів перед дебатами

Однією з вимог Зеленського було, щоб кандидати перед дебатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.

Як Порошенко і Зеленський здавали аналізи: відео

19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Захід, за попередніми даними, відвідали 22 тисячі українців. На стадіоні були встановлені дві сцени для кожного з кандидатів, однак Порошенко прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну.



Фото з дебатів Порошенка і Зеленського Фото з дебатів Порошенка і Зеленського

Стратегія Зеленського спрацювала. Тож Володимир Зеленський офіційно переміг у другому турі виборів президента України, які відбулися 21 квітня. За даними екзит-полу Володимир Зеленський набрав 73,22 % голосів, натомість Петро Порошенко – 24,45 %.



Результати президентських виборів-2019 / Інфографіка 24 каналу

Інавгурація Зеленського

20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Під час церемонії президент України шокував нардепів своєю заявою про розпуск Верховної Ради. Крім цього, Зеленський запропонував Кабінету Міністрів піти у відставку – взяти папір, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори.

Промова Володимира Зеленського під час інавгурації у цитатах: відео

Політика Зеленського після перемоги на виборах

Оновлення Верховної Ради

21 липня 2019 року в Україні відбулися парламентські вибори. Партія Зеленського "Слуга народу" увійшла в Раду і стала монобільшістю. За неї проголосувало найбільше виборців (43,16%).



Результати парламентських виборів-2019 / Інфографіка 24 каналу

Падіння рейтингу

Водночас за період президентства Зеленського в Україну повернулися олігарх Ігор Коломойський та поплічник Януковича Андрій Портнов. Це стало причиною зниження рейтингу президента до 52%. За даними соціологів, протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась.



Ставлення до президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Нормандська зустріч-2019

9 грудня в Парижі відбулася нормандська зустріч, в якій взяли участь лідери Німеччини, Франції, України та Росії на зустрічі "нормандської четвірки" Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін протягом дев'яти годин обговорили низку важливих питань.

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Переговори проходили не лише у форматі четвірки, а і віч-на-віч. Президенти України та Росії вперше поговорили тет-а-тет та ухвалили низку важливих рішень.



Про що домовилися в Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Зеленський на обкладинці Time

Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку одного з провідних видань світу – американського журналу Time. Це вперше за історію незалежної України очільник країни потрапив до міжнародного видання.



Номер журналу Time із Зеленським на обкладинці

Концерти "Кварталу-95"

У вільний від роботи час Зеленський як глядач відвідує концерти "Студії Квартал-95". Наприклад, 25 травня президент з'явився на зйомці телепрограми "Ліга сміху" в "Жовтневому палаці" в Києві.