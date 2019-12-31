Год Зеленского: путь от комика до президента
2019 стал одним из важнейших лет в жизни Владимира Зеленского. В ночь на 1 января 2019 года тогда еще руководитель творческого объединения "Студия Квартал-95" в эфире телеканала "1+1" откровенно заявил, что будет баллотироваться на главную должность в стране. О том, как комик перевоплотился в руководителя сорокамиллионного государства – читайте в материале 24 канала.
Сразу после этого началась предвыборная президентская кампания. Команда Зеленского сделала ставку на интернет и креативные ролики. Среди всех кампаний рекламные ролики Зеленского отличались режиссурой, монтажом, качеством съемки и идеями.
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Владимир Зеленский – краткая биография
- Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область).
- Образование: юридическое, высшее – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
- Семейное положение: женат. Супруга Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко). Дети – Александра (2005 года рождения), Кирилл (2010 года рождения).
- Профессиональная деятельность: актер, продюсер, основатель творческого объединения "Студия Квартал 95".
Президентская борьба между Зеленским и Порошенко
Дебаты на НСК "Олимпийский"
Одним из наиболее ярких эпизодов президентских выборов стало видеообращение Владимира Зеленского, в котором он призвал пятого президента прийти на дебаты на НСК "Олимпийский".
Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов,
– сказал Зеленский.
Зеленский призвал Порошенко к дебатам: видео
Сдача анализов перед дебатами
Одним из требований Зеленского было, чтобы кандидаты перед дебатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.
Как Порошенко и Зеленский сдавали анализы: видео
19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Мероприятие, по предварительным данным, посетили 22 тысячи украинцев. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако Порошенко пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна.
Фото с дебатов Порошенко и Зеленского
Стратегия Зеленского сработала. Поэтому Владимир Зеленский официально победил во втором туре выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля. По данным экзит-пола Владимир Зеленский набрал 73,22 % голосов, Петр Порошенко – 24,45 %.
Результаты президентских выборов-2019 / Инфографика 24 канала
Инаугурация Зеленского
20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии президент Украины шокировал нардепов своим заявлением о роспуске Верховной Рады. Кроме этого, Зеленский предложил Кабинету Министров уйти в отставку – взять бумагу, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах.
Речь Владимира Зеленского во время инаугурации в цитатах: видео
Политика Зеленского после победы на выборах
Обновление Верховной Рады
21 июля 2019 года в Украине состоялись парламентские выборы. Партия Зеленского "Слуга народа" вошла в Раду и стала монобольшеством. За нее проголосовало больше всего избирателей (43,16%).
Результаты парламентских выборов-2019 / Инфографика 24 канала
Падение рейтинга
В то же время за период президентства Зеленского в Украину вернулись олигарх Игорь Коломойский и соратник Януковича Андрей Портнов. Это стало причиной снижения рейтинга президента до 52%. По данным социологов, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась.
Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала
Нормандская встреча-2019
9 декабря в Париже состоялась нормандская встреча, в которой приняли участие лидеры Германии, Франции, Украины и России на встрече "нормандской четверки" Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин в течение девяти часов обсудили ряд важных вопросов.
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Переговоры проходили не только в формате четверки, но и один на один. Президенты Украины и России впервые поговорили тет-а-тет и приняли ряд важных решений.
О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала
Зеленский на обложке Time
Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку одного из ведущих изданий мира – американского журнала Time. Это впервые за историю независимой Украины глава страны попал в международного издания.
Номер журнала Time с Зеленским на обложке
Концерты "Квартала-95"
В свободное от работы время Зеленский как зритель посещает концерты "Студии Квартал-95". Например, 25 мая президент появился на съемке телепрограммы "Лига смеха" в "Октябрьском дворце" в Киеве.