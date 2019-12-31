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      Год Зеленского: путь от комика до президента

      28 Читати новину українською

      2019 стал одним из важнейших лет в жизни Владимира Зеленского. В ночь на 1 января 2019 года тогда еще руководитель творческого объединения "Студия Квартал-95" в эфире телеканала "1+1" откровенно заявил, что будет баллотироваться на главную должность в стране. О том, как комик перевоплотился в руководителя сорокамиллионного государства – читайте в материале 24 канала.

      Сразу после этого началась предвыборная президентская кампания. Команда Зеленского сделала ставку на интернет и креативные ролики. Среди всех кампаний рекламные ролики Зеленского отличались режиссурой, монтажом, качеством съемки и идеями.

      Читайте также: Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года

      Владимир Зеленский – краткая биография

      • Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область).
      • Образование: юридическое, высшее – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
      • Семейное положение: женат. Супруга Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко). Дети – Александра (2005 года рождения), Кирилл (2010 года рождения).
      • Профессиональная деятельность: актер, продюсер, основатель творческого объединения "Студия Квартал 95".

      Президентская борьба между Зеленским и Порошенко

      Дебаты на НСК "Олимпийский"

      Одним из наиболее ярких эпизодов президентских выборов стало видеообращение Владимира Зеленского, в котором он призвал пятого президента прийти на дебаты на НСК "Олимпийский".

      Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов,
      – сказал Зеленский.

      Зеленский призвал Порошенко к дебатам: видео

      Сдача анализов перед дебатами

      Одним из требований Зеленского было, чтобы кандидаты перед дебатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.

      Как Порошенко и Зеленский сдавали анализы: видео

      19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Мероприятие, по предварительным данным, посетили 22 тысячи украинцев. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако Порошенко пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна.

      президентські вибори результати голосування порошенко зеленський
      Результаты президентских выборов-2019 / Инфографика 24 канала

      Инаугурация Зеленского

      20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии президент Украины шокировал нардепов своим заявлением о роспуске Верховной Рады. Кроме этого, Зеленский предложил Кабинету Министров уйти в отставку – взять бумагу, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах.

      Речь Владимира Зеленского во время инаугурации в цитатах: видео

      Политика Зеленского после победы на выборах

      Обновление Верховной Рады

      21 июля 2019 года в Украине состоялись парламентские выборы. Партия Зеленского "Слуга народа" вошла в Раду и стала монобольшеством. За нее проголосовало больше всего избирателей (43,16%).

      парламент 2019
      Результаты парламентских выборов-2019 / Инфографика 24 канала

      Падение рейтинга

      В то же время за период президентства Зеленского в Украину вернулись олигарх Игорь Коломойский и соратник Януковича Андрей Портнов. Это стало причиной снижения рейтинга президента до 52%. По данным социологов, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась.

      Зеленський інфографіка рейтинги
      Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала

      Нормандская встреча-2019

      9 декабря в Париже состоялась нормандская встреча, в которой приняли участие лидеры Германии, Франции, Украины и России на встрече "нормандской четверки" Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин в течение девяти часов обсудили ряд важных вопросов.

      К теме: Нормандская встреча в Париже: все, что известно про результаты и последствия

      Переговоры проходили не только в формате четверки, но и один на один. Президенты Украины и России впервые поговорили тет-а-тет и приняли ряд важных решений.

      нормандська зустріч
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

      Зеленский на обложке Time

      Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку одного из ведущих изданий мира – американского журнала Time. Это впервые за историю независимой Украины глава страны попал в международного издания.

      Володимир Зеленський
      Номер журнала Time с Зеленским на обложке

      Концерты "Квартала-95"

      В свободное от работы время Зеленский как зритель посещает концерты "Студии Квартал-95". Например, 25 мая президент появился на съемке телепрограммы "Лига смеха" в "Октябрьском дворце" в Киеве.

       

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Слуга народа Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Путин Квартал 95 Дебаты Зеленского и Порошенко Нормандская встреча 2019 Игорь Коломойский Андрей Портнов Верховная Рада Инаугурация Зеленского
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