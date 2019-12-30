Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года
2019 год для Украины был полон как крупнейших побед, так и сокрушительных поражений. Украина вдохновляла другие государства и даже попала в громкий международный скандал. О том, что принес 2019 год нашему государству на международной арене – читайте в материале 24 канала.
Международная победа
25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию вернуть в Украину захваченных у Керченского пролива моряков и корабли. Однако Кремль не спешил выполнять международные предписания.
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Возвращение украинских пленных произошло 7 сентября. Тогда на родину из русского плена вернулись 24 захваченных на Азове моряков и 11 заключенных Кремля.
Возвращение украинских пленных в Украину – смотрите в видео:
Зато захваченные корабли Россия вернула еще позже – 20 ноября судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в порт Очаков Николаевской области.
Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала
Российская сторона передала Украине корабли, которые были в ужасном состоянии. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что россияне полностью угробили судна. Они сняли даже плафоны, розетки и унитазы. На кораблях фактически полностью отсутствовало вооружение, боеприпасы, средства связи и наблюдения и множество другого имущества.
Повреждения на одном из украинских кораблей / фото Укринформ
Международное поражение
25 июня парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, предусматривающую возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За возвращение России в международную организацию проголосовали депутаты из 15 стран.
Кто возвращал Россию в ПАСЕ: инфографика 24 канала
Международная ничья
9 декабря в Париже состоялась нормандская встреча, в которой приняли участие лидеры Германии, Франции, Украины и России. На встрече "нормандской четверки" Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин в течение девяти часов обсудили ряд важных вопросов.
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Переговоры проходили не только в формате четверки, а и тет-а-тет. Президенты Украины и России впервые поговорили лично. По итогам встречи они договорились:
- Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
- разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
- стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе в 31 декабря 2019 года;
- на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.
О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала
Смотрите видео выступления Зеленского по итогам нормандской встречи:
Международный скандал
Украина оказалась в центре внутриполитической борьбы в США. В сентябре источник из Белого дома рассказал, что президент Америки оказывал давление на украинскую власть, требуя начать расследование против сына Джо Байдена – одного из главных конкурентов Трампа на предстоящих президентских выборах.
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Из-за этого в палате представителей начали процедуру импичмента Трампа. 18 декабря власти США приняли две статьи обвинений в адрес президента. Речь идет о злоупотреблениях президентской властью и о препятствовании расследованию Конгресса по импичменту.
Что известно о скандале из-за разговора Зеленского и Трампа?
►Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
► К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
► 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
► Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
► 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
Международный пример
В июне более миллиона человек вышли на улицы Гонконга протестовать против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. 12 июня полиция Гонконга начала силовой разгон демонстрантов. Правоохранители применили в отношении них перечный газ, дубинки и резиновые пули.
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Несмотря на то, что власти отказались от скандального закона, активисты продолжили акции протеста. Демонстранты требуют наказания полицейских, а также сохранения демократических свобод несмотря на давление Пекина.
Протесты в Гонконге: фото
Участники протестов вдохновлялись примером Евромайдана. Местные активисты, чтобы поддержать боевой дух, организовали более 100 показов ленты о событиях революций Достоинства "Зима в огне". Все они завершались аплодисментами.
Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала