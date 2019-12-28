Наиболее значимые победы Украины в 2019 году

Коротко о тех достижениях, которые повлияли на дальнейшее развитие Украины не только в 2019 году, а и на последующие годы – в материале 24 канала.

Почти все выбранные победы касаются международных достижений нашего государства.

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Предоставление Томоса

В 2019 году Православная церковь официально получила автокефалию, которую уже признают в мире.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился ко Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине и объявил о намерении создать единую поместную церковь. Верховная Рада обращение президента поддержала.

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Уже в октябре 2018 года синод Вселенского Константинопольского патриархата в Стамбуле:

подтвердил свое предыдущее решение продолжить процесс предоставления автокефалии украинской церкви;

лишил юридической силы синодальное письмо 1686 года о поручении Московскому патриарху обязанности посвящать церковно подчиненных Константинополю митрополитов Киевских;

восстановил в епископском или священническом сане и в церковном общении с мировым православием руководителей непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и вверенных им священство и верующих;

объявил о возобновлении своей ставропигии (представительства) в Киеве.

В декабре 2018 года объединительный собор в Киеве в составе иерархов и верующих самораспущенных к тому моменту УПЦ КП и УАПЦ, а также двоих епископов УПЦ (МП), объявил о создании единой поместной православной церкви. Ее в сане митрополита Киевского и всея Украины возглавил местоблюститель патриаршего престола УПЦ КП Епифаний.

Смотрите также видео о главе ПЦУ:

6 января 2019 года в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. Документ, который удостоверяет признания Константинополем автокефалии Православной церкви Украины получил подписи всех членов Синода Вселенского патриархата уже за три дня.

Московский патриархат Русской православной церкви резко отрицательно отнесся к каждому из шагов Вселенского патриарха в деле создания единой поместной церкви Украины. Там даже разорвали евхаристическое общение с Константинополем и призвали руководителей других православных церквей мира не вступать в церковное общение с созданной в Украине новой православной церковью.

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Россия на трибунале в Гааге

В конце ноября Международный суд ООН в Гааге вынес решение, согласно которому он имеет юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России относительно нарушений международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Теперь суд сможет рассмотреть иск по существу.

В иске Украины утверждается, что Россия содержит и финансирует террористические организации ДНР и ЛНР. Такие действия РФ привели к:

гибели рейса MH17, который сбили боевики;

обстрелу жилых районов Мариуполя и Краматорска;

уничтожению гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи;

взрыву во время мирного собрания в Харькове.

Важно, что в иске Украины речь идет и о гибели рейса MH17, поскольку создание специального трибунала по расследованию этого дела было заблокировано Россией в Совете безопасности ООН.

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Также Украина обвиняет Россию в организации дискриминации украинцев и крымских татар на территории оккупированного Крыма. Украина требует обязать Россию возместить потери, которые страна и народ понесли из-за нарушений со стороны РФ.

Москва пыталась обжаловать юрисдикцию Международного суда. Мол, и права рассматривать у суд нет, и обвинения Украины – выдумка. Суд эти претензии РФ отклонил. Это важно. В истории с российской агрессией против Грузии в 2008 году Москва смогла избежать ответственности. Международный суд не признал свою юрисдикцию по этому делу. Украине удалось добиться рассмотрения иска по существу.

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Теперь суд проведет анализ, сколько времени нужно дать Москве для подготовки своей позиции по всем пунктам обвинения. После этого начнутся судебные слушания. В случае, если объективный международный суд официально признает Россию спонсором терроризма и агрессором по Донбассу и Крыму – это уже будет абсолютная и достаточная победа Украины. Это будет означать, что впервые в своей истории Россия все-таки понесет ответственность за свои преступления.

Газпром должен Украине

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактическим потребностям в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Из-за пени сумма долга "Газпрома" превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывался возвращать Украине деньги.

Наконец, в конце декабря 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение Стокгольмского арбитража "подлежит исполнению".

"Бессмысленно сейчас анализировать то, каким образом принимались те или иные судебные решения. Мы исходим из того, что судебные решения приняты уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом, хотя вполне очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики – это было зафиксировано непосредственно в тексте", – сказал он.

Это – первый раз, когда Россия признала, что она что-то кому-то должна в вопросе газа и выплатит свой долг.

Освобождение пленников Кремля

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по схеме "35 на 35". В Украину наконец вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и 11 политзаключенных. В частности это были:

Роман Сущенко,

Владимир Балух,

Александр Кольченко,

Николай Карпюк,

Станислав Клих,

Павел Гриб,

Артур Панов,

Евгений Панов,

Эдем Бекиров,

Сизонович Алексей,

Олег Сенцов.

Чуть больше чем через месяц, 18 ноября, Россия вернула захваченные украинские корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Как выяснилось, корабли в ужасном состоянии. Россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы. Суда остались без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых корабли невозможно использовать. Все это российская сторона оставила себе как "вещественные доказательства".

Сохранение санкций против РФ

209 год прошел под знаком опасений того, что мир стремительно приближается к отмене санкций, а Европа устала от Украины и мечтает о продолжении совместного с РФ бизнеса. Особенно ярко эти страхи стали заметны после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая предусматривает изменение санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.



Какие страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ/Инфографика 24 канала

Впрочем, санкции никуда не исчезли. В том числе – благодаря усилиям украинских дипломатов.

Сенат США 17 декабря одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". Санкции, согласно документу, налагаются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением, есть запрещение выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживание имущества и активов таких лиц на территории США. Все вместе это может привести к существенному снижению использования Россией газовых вопросов как инструмента влияния на политику Украины.

Кроме того, на следующий день комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о так называемых "адских санкциях" против России. Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, на киберсектор России, а также на лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

19 декабря Совет Европейского Союза официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России. Это те санкции, которые были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России по дестабилизации в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.