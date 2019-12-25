Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году

2019 год был одним из самых продуктивных для Верховной Рады. Депутаты работали в турборежиме и приняли много законов. Какие жизненноважные законы приняли в Раде и как они отразятся на жизни украинцев – в материале 24 канала.

Закон, который возьмет под контроль "воров в законе"

Почти под елку Рада приняла в первом чтении принял президентский законопроект, которым предусматривается наказание для "воров в законе". Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступнфм сообществом", предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

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Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.



Депутаты начинают борьбу с "законниками" / Фото Getty Images

Правда есть несколько "но" на пути его успешной реализации. Прежде всего следует учесть коррумпированность правоохранительных органов и судебной системы. Ведь чтобы закон принес положительный результат необходимо побороть коррупцию в стране и, прежде всего, именно в правоохранительной, судебной системах и в правосознании каждого украинца.

Закон об особом статусе Донбасса

17 декабря Верховная Рада приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В законе изменили только одну цифру с "2019" на "2020". Таким образом, этим законом продлевается на 1 год (до 31 декабря 2020 года) действие особого статуса отдельных районов Донбасса.

Комментируя этот закон первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркивал, что продолжение действия вышеназванного закона на один год – это компромиссная позиция. После проведения нормандской встречи прошло слишком мало времени, поэтому новый законопроект не смогли ни качественно разработать, ни внести в Раду или проголосовать. На это нужно время: необходимо пройти всю процедуру. Такие чувствительные для общества законы быстро не принимают.

Новый избирательный кодекс

Изменила Верховная Рада и избирательный кодекс. Приняли его депутаты прошлого созыва, однако Владимир Зеленский ветировал документ и вернул в Раду со своими правками, которые и поддержали избранники.



Принятым Радой Избирательным кодексом определено, что выборы народных депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий. Право на участие в распределении депутатских мандатов получают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5 и более процентов общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа.

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В то же время, закон предлагает изменить бюллетень. В нем должны быть перечислены политические партии – это один квадратик, а рядом пустой квадратик – куда нужно будет вписать номер человека по региональному списку партии, которую человек выбирает.



Как будут избирать депутатов по-новому / Инфографика 24 канала

Законодательные ограничения для депутатов

Рада девятого созыва приняла ряд законов, нацеленных на то, чтобы заставить депутатов не только приходить в парламент, но и работать и отвечать за нарушение закона. В частности, речь идет о законе "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины" (относительно неприкосновенности народных депутатов). Этим документом предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, которое гарантировало парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченным к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия парламента.

Согласно этому закону согласие на следственные действия, внесение уголовного производства в Единый реестр досудебных расследований и т.п. будет предоставлять генпрокурор. Фактически основным предохранителем будет генпрокурор и его участие в расследованиях против преступлений нардепов.

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В то же время, депутатам будет гарантироваться свобода их политической деятельности. То есть никаких преследований за политические решения не будет.

Принял парламент и закон, который должен заставить депутатов не только регулярно ходить на работу, но и работать. Речь идет о законе о прекращении возмещения депутату расходов, связанных с выполнением его полномочий в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Рады или заседаний комитетов (№ 1035-2). В нем говорится следующее: если депутат прогулял больше половины заседаний, ему не будут возмещать средства, которые выдаются на выполнение депутатских полномочий.

Наказание за незаконное обогащение

Необходимость восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение возникла из-за решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи 368-2 Уголовного кодекса такими, которые не соответствуют Основному закону. Эту проблему парламент 9-го созыва планирует решить, приняв закон о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

Этот закон направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов.

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По закону, преступлением будет считаться приобретение активов, превышающих доходы чиновника более чем на 6 миллионов 240 тысяч гривен. В таком случае, за необоснованное обогащение чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права работать на определенных должностях и заниматься определенной деятельностью.

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Активы, стоимость которых равна или превышает 200 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, которые являются предметом спора по делу о признании необоснованными активов, передаваемых с письменного согласия владельца, а при их отсутствии – судом Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами. То есть активы будут взиматься судом в гражданском порядке. Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Верификация государственных выплат

Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", принятый 17 октября, напугал многих украинцев. Мол, из-за новации закона людей массово будут лишать субсидий.

По мнению экспертов, этот закон является попыткой усовершенствовать правила проверки граждан на получение ими социальной помощи, на законодательном уровне. Конечно, проверка осуществляется и сейчас, но проводится она по-разному, ведь процедура не унифицирована. В принятом законе прописаны три этапа проверок:

первый – когда человек только подает документы;

второй – в процессе получения денег, то есть будут исследовать правильность их получения;

третий – после получения средств. Речь идет о монетизации субсидий. То есть проверка правильности использования выданных денег. Общеизвестны случаи, когда люди тратили монетизированную субсидию не на оплату коммунальных услуг, а на другое. Таким образом, долги за коммуналку только накапливались.

Таким образом, этим документом узаконивается порядок этапов проверки.

Как будут насчитывать субсидии по-новому:

Как на ФЛП повлияет кэшбек и новые правила работы

Принятые ВР законы о кэшбек и внедрение для ФЛП использования кассовых аппаратов наделали немало шума среди предпринимателей, работающих по упрощенной системе. Законы предусматривают наказание за торговлю без чеков и возврат денег для бдительных покупателей.

Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" заставляет малый бизнес выдавать чеки, подтверждающих предоставление услуг или продажу товара. Этим законом вводятся в обращение электронные чеки.

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Ожидаются изменения и с учетом товара. Так, представители малого бизнеса, работающие на упрощенной системе налогообложения, должны будут учитывать технику, лекарства, ювелирные изделия. Таким образом предпринимателям станет значительно сложнее скрывать объемы товаров. Также крайне проблематичной станет торговля серым и контрабандным товаром чем сейчас "грешит" немало интернет-магазинов.

А в законе о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№ 1073) предусмотрена система проверки чеков. То есть каждый покупатель сможет по номеру чека проверить его в специальной базе данных. Если же чек не найдётся в базе – потребитель получает кэшбек. Эта новация касается покупок от 850 гривен. Предприниматели уже окрестили внимательных покупателей стукачами.

Усовершенствовать образование

Успела Верховная Рада усовершенствовать образовательную деятельность в сфере высшего образования (закон № 2299). Кроме государственного заказа в сфере высшего образования закон вводит еще и региональный. На законодательном уровне закрепляется понятие временно перемещенного учреждения высшего образования.

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В то же время, закон определяет, что решение о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации может быть отменено вузом в случае выявления фактов нарушения студентом академической добродетели, в частности академического плагиата, самоплагиата, фабрикации, фальсификации, в порядке, установленном Кабмином. По этому закону основными формами получения высшего образования будут: институциональная (очная – дневная, вечерняя), заочная, дистанционная, (сетевая) и дуальная. Под понятием "дуальная" речь идет о такой форме получения высшего образования, которая предусматривает совмещение обучения студентов в вузах с обучением на рабочих местах на предприятиях, в учреждениях и организациях для приобретения определенной квалификации на основе договора. Обучение на рабочем месте предполагает выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором.

В сюжете говорится о том, как будет работать закон о языке:

Закон о языке

25 апреля принял парламент закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Новый закон существенно укрепляет статус украинского языка и во многом меняет состояние дел в государстве. По этому закону украинский язык должен преобладать в: государственном секторе и в органах местного самоуправления, в коммунальном секторе и на предприятиях всех форм собственности, в общественных и других организациях, в образовании и науке, медицине и в сфере услуг, в энергетике и промышленности, в кино, театре, медиа и на интернет-сайтах, а также в деятельности армии и силовых структур.

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Обязывает закон и граждан нашего государства владеть украинским языком на базовом уровне. Правда, за незнание языка нет никаких санкций. Другое дело, что без экзамена по украинскому на базовом уровне ни один иностранец или лицо без гражданства не сможет стать гражданином Украины.

Что касается должностных лиц и представителей бизнеса, образования, медицины или сферы услуг – их будут проверять на соблюдение языкового закона. В Украине будут действовать бесплатные языковые курсы для всех желающих.



Что меняет закон о языке / Инфографика 24 канала

Закрепили курс на членство в НАТО и ЕС

Верховная Рада приняла законопроект пятого президента Петра Порошенко о закреплении в Конституции курса на членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе. Объясняя необходимость принятия этого закона депутаты отмечали, что благодаря ему удастся мобилизовать украинское общество и украинскую власть. Также он будет способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО.

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С юридической точки зрения эти изменения в Конституцию не меняют почти ничего. Собственно, эти изменения не являются шагом к вступлению в НАТО и ЕС. Также они не остановят разворот Украины, если однажды к власти придет "антизападное правительство". В общем, эта норма не является обязательной и не предусматривает ответственности, а носит исключительно символический характер.