Украинизация школ: как и когда произойдет переход на украинский язык

Переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания – громоздкий и длительный процесс, который продлится три года. Стартует реформа в сентябре 2020 года.

Согласно требованиям закона "Об образовании", к 2023 году все русскоязычные школы будут обязаны перейти на украинский язык преподавания. На просьбу журналиста theБабель, прессс-служба Министерства образования подробно объяснила как будет происходить процесс.

Читайте также: Почти половина украинцев поддерживают переход школ на украинский язык: результаты опроса

После реформы русский язык преподавания останется лишь в начальной школе при условии, если учащиеся являются представителями коренного народа. С 5 класса обучение будет проходить только на украинском.

Учителя, которые ранее преподавали на русском, пройдут курс украинского.

Если Верховная Рада примет во втором чтении "Закон о полном общем среднем образовании", то частные школы освободятся от обязательного перехода на украинский язык.

Сколько в Украине русскоязычных школ?

В 2019 году, в Украине работают около 17 тысяч школ; с русским языком преподавания – 194, из которых 64 частных. Больше всего русскоязычных школ на Харьковщине, Одесчине, Днепровщине и в Запорожской области.

Большинство украинцев поддержали перевод школ на украинский / инфографика 24 канал

Реформа школы в цифрах: