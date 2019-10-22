Украинизация школ: как и когда произойдет переход на украинский язык
Переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания – громоздкий и длительный процесс, который продлится три года. Стартует реформа в сентябре 2020 года.
Согласно требованиям закона "Об образовании", к 2023 году все русскоязычные школы будут обязаны перейти на украинский язык преподавания. На просьбу журналиста theБабель, прессс-служба Министерства образования подробно объяснила как будет происходить процесс.
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После реформы русский язык преподавания останется лишь в начальной школе при условии, если учащиеся являются представителями коренного народа. С 5 класса обучение будет проходить только на украинском.
Учителя, которые ранее преподавали на русском, пройдут курс украинского.
Если Верховная Рада примет во втором чтении "Закон о полном общем среднем образовании", то частные школы освободятся от обязательного перехода на украинский язык.
Сколько в Украине русскоязычных школ?
В 2019 году, в Украине работают около 17 тысяч школ; с русским языком преподавания – 194, из которых 64 частных. Больше всего русскоязычных школ на Харьковщине, Одесчине, Днепровщине и в Запорожской области.
Большинство украинцев поддержали перевод школ на украинский / инфографика 24 канал
Реформа школы в цифрах:
- 300 миллионов гривен выделено;
- 84 тысячи российско-украинских терминологических словарей напечатано;
- 6-7 классы – не хватает учебников;
- 406 881,5 тысяч гривен планирует получить министерство на печать учебников в 2020 году.
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