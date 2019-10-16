Почти половина украинцев поддерживают переход школ на украинский язык: результаты опроса

49% украинцев считают, что запланированный министерством образования Украины переход русскоязычных школ на украинский язык обучения является правильным решением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии

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В то же время, согласно опросу, 47% опрошенных не поддерживают переход русскоязычных школ на украинский, и около 4% не смогли дать конкретного ответа.



Поддерживают украинцы переход русскоязычных школ на украинский / инфографика 24 канала

Что будет в случае невыполнения требований закона?

При несоблюдении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в сфере образования предусмотрены штрафы в размере 3,4 – 5,1 тысячи гривен.

Исследование проводилось 9-11 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера, погрешность результатов не превышает 3%. Во время опроса свое мнение смогли высказать 1200 респондентов со всей Украины. Однако, в выборку не попали жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Добавим, что в сентябре 2017 года Рада проголосовала за закон "Об образовании", который, расширил использование украинского языка в школьном образовании.

Также после принятия закона ряд соседних стран, в частности Венгрия, выразили беспокойство относительно прав национальных меньшинств на территории Украины.