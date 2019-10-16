Майже половина українців підтримують перехід шкіл на українську мову: результати опитування

49% українців вважають, що запланований міністерством освіти України перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання є правильним рішенням.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Актуальне: З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську мову, – Новосад

Водночас, згідно з опитуванням, 47% опитаних не підтримують перехід російськомовних шкіл на українську, та близько 4% не змогли дати конкретної відповіді.



Чи підтримують українці перехід російськомовних шкіл на українську / інфографіка 24 каналу

Що буде у разі невиконання вимог закону?При недотриманні закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у сфері освіти передбачені штрафи у розмірі 3,4 - 5,1 тисячі гривень.

Дослідження проводилось 9-11 жовтня методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, похибка результатів не перевищує 3%. Під час опитування свою думку мали змогу висловити 1200 респондентів з усієї України. Проте, у вибірку не потрапили мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей та анексованого Криму.

Додамо, що у вересні 2017 року Рада проголосувала за закон "Про освіту", який, між іншим, розширив використання української мови у шкільній освіті.

Також після ухвалення закону низка сусідніх країн, зокрема Угорщина, висловили занепокоєння щодо прав національних меншин на території України.