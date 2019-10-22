Українізація шкіл: як та коли відбудеться перехід на українську мову

Перехід російськомовних шкіл на українську мову викладання – громіздкий та тривалий процес, який триватиме три роки. Стартує реформа у вересні 2020 року.

Згідно з вимогами закону "Про освіту", до 2023 року всі російськомовні школи будуть зобов'язані перейти на українську мову викладання. На прохання журналіста theБабель, пресслужба Міністерства освіти детально пояснила як відбуватиметься процес.

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Після реформи російська мова викладання залишиться лише в початковій школі за умови, якщо учні є представниками корінного народу. З 5 класу навчання відбуватиметься лише українською.

Вчителі, які раніше викладали російською, пройдуть курс української.

Якщо Верховна Рада прийме у другому читанні "Закон про повну загальну середню освіту", то приватні школи звільняться від обов'язкового переходу на українську мову.

Скільки в Україні російськомовних шкіл?У 2019 році, в Україні працюють близько 17 тисяч шкіл; з російською мовою викладання – 194, з яких 64 приватних. Найбільше російськомовних шкіл на Харківщині, Одещині, Дніпровщині та в Запорізькій області.

Більшість українців підтримали перехід шкіл на українську / інфографіка 24 канал

Реформа школи в цифрах: