Новый Избирательный кодекс: как будут выбирать депутатов

Верховная Рада изменила Избирательный кодекс. Приняли его депутаты прошлого созыва, однако Владимир Зеленский ветировал документ и вернул в Раду со своими правками.

Избирательный кодекс с изменениями от президента поддержали 330 народных депутатов. Больше всего голосов за этот закон дала фракция "Слуга народа" – 223, ОПЗЖ – 26, "Евросолидарность" – 21, "Батькивщина" – 10, "За будущее" – 11, "Голос" – 18, "Доверие", – 12, внефракционные – 9. Как будут проходить выборы по измененному кодексу – в материале 24 канала.

Скрытая мажоритарка

Предложенный экс-спикером Рады Андреем Парубием и принятый Радой предыдущего созыва Избирательный кодекс – худший среди других документов из избирательного права за всю историю Украины. Такое мнение сайту 24 канала высказал политолог Олег Постернак.

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Эксперт добавил, к примеру, предложенная система так называемых открытых списков фактически формирует неравенство избирательных регионов между собой и территориального представительства в Совете. Это закамуфлированная мажоритарка.

Как по новому кодексу будут опроходить выборы, смотрите здесь:

Из-за наличия ряда замечаний к кодексу Владимир Зеленский ветировал его и внес ряд предложений. Этими предложениями предлагается Раде следующее: чтобы в случае прохождения избирательного барьера партией автоматически стала депутатами, не первая десятка общегосударственного избирательного списка, а лишь лидер. Олег Постернак считает такую инициативу разумной.

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Еще одно уместное предложение, по оптимизации выборов, касается бюллетеня. Первая редакция избирательного кодекса предусматривала – избиратель самостоятельно будет вписывать номер выбранной партии и номер человека в региональном списке, которую он выбирает. Это потребовало бы от избирателя колоссальной работы. Фактически такая новация привела бы к остановке избирательного процесса и его затягиванию. Поэтому Владимир Зеленский предлагает чтобы бюллетень был другого формата. В документе должны быть перечислены политические партии – это один квадратик, а рядом пустой квадратик – куда нужно будет вписать номер человека из регионального списка партии, которую вы выбираете.

Эта система выборов не идеальна: она для избирателей с большим уровнем политического и правового сознания,

– отмечает Олег Постернак.

Неучтенные новации

Однако эксперты высказывают и некоторые замечания к проголосованному варианту Избирательного кодекса. Так, по мнению главы комитета избирателей Украины Алексея Кошеля стоило бы больше внимания уделить минимизации влияния политической рекламы.

По итогам парламентских выборов мы видим, что расходы субъектов политических партий на рекламу составляли примерно 80%. Поэтому, минимизация политической рекламы сможет существенно удешевить стоимость выборов,

– считает Алексей Кошель.



Слуг народа отныне будут выбирать по-новому / Фото 24 канала

По его убеждению, это крайне важно в рамках системы с открытыми списками. Если представить большой округ Винницкой или Одесской области, то при условии слабости кандидатам придется развивать свою сеть агитаторов, проводить агитационную кампанию и тому подобное. А только, в пределах области, разместить 100 бордов (минимальный старт) обойдется примерно в миллион 800 тысяч гривен. По мнению Кошеля, если не будет минимизировано влияние политической рекламы, то выборы станут недоступными. Из-за дороговизны рекламы в выборах фактически не смогут брать малоимущие новые политики. То есть будут преобладать кандидаты от крупных олигархических групп, или те у кого есть много денег. Это принципиальное изменение без которой система с открытыми списками качественно не заработает.

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Еще одно существенное изменение на которое советует обратить внимание Алексей Кошель – сделать максимально прозрачными средства, которые партии тратят на выборы. Сейчас партии представляют финансовый отчет за несколько дней перед выборами и полный после их завершения. Как следствие, ни общественность, ни эксперты и журналисты не имеют достаточно времени для ознакомления с этими документами и не могут определить наиболее проблемные моменты. Партии должны отвечать за внедрение системы фиктивного финансирования избирательных кампаний. Речь идет обо всех скандалах, когда старики пересчитывали свои пенсии, в эквиваленте за 5-7 лет, любимой партии. Подобное можно предотвратить, сделав отчетов за каждую полученную и потраченную гривну со счетов избирательных фондов в онлайн режиме. Таким образом, граждане имели бы возможность отслеживать средства, а у партий было бы меньше соблазнов фиктивно финансировать избирательные кампании.

В Кодексе должны были бы упростить механизмы для голосования украинцев, находящихся за рубежом. Это сделало бы невозможным потерю миллионов голосов избирателей во время каждой кампании,

– считает Алексей Кошель.

Более 3 миллионов граждан Украины, проживающих за рубежом фактически не имеют возможности проголосовать. На всю огромную территорию Польши, официально работает 2 миллиона украинцев, открыто всего 4 избирательных участка. Есть финансовые барьеры чтобы можно было принять участие в волеизъявлении.

По данным украинских властей за рубежом работает от 3 до 9 миллионов заробитчан, если принять сезонные выезды, а участие в президентских выборах, к примеру, приняло участие менее 60 тысяч.

Народный депутат Тарас Батенко из депутатской группы "За будущее" отмечает, что это важный законопроект.

Нет оптимальной избирательной системы, но мы хотели максимально открыть его для людей. Не уверены удалось ли – это покажет только практика на примере выборов в местные органы власти и очередные или внеочередные парламентские выборы,

– добавляет Тарас Батенко.

Также он не исключает, что в следующем году избранники еще вернутся к доработке уже принятого Избирательного кодекса, чтобы он стал безупречным с точки зрения открытости для людей (речь идет об открытых избирательных списках).

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Таким образом, следующие выборы уже пройдут по новому закону. И лишь время покажет насколько он действенный.