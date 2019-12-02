Что известно о новом избирательном кодексе: какие поправки сделал Зеленский

Украинцы наконец смогут получить новые избирательные правила без "мажоритарки". За это в четверг, 5 декабря, должна проголосовать Верховная Рада. Ранее президент ветировал принятый предыдущим парламентом документ, и подал к нему свои предложения.

За новый избирательный кодекс с 17 раза проголосовала еще предыдущая Рада. И подписывать его должен уже новый президент Владимир Зеленский. Но он сказал, что к документу немало замечаний и ветировал его.

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Три месяца писал свои предложения, а потом направил их в Раду. Среди основных замечаний: "открытые списки" недостаточно открыты, переселенцам не предоставляется права голоса, а кандидатам предоставляются слишком большие возмещения из бюджета.

Документ уже рассмотрел профильный комитет, и скорректировал документ в соответствии с замечаниями президента. "Нам очень важно преодолеть вето президента. Мы на комитете учли 90% предложений президента", – заявил председатель комитета ВРУ по организации государственной власти Александр Корниенко.

Что такое вето?Вето – запрет, который накладывается главой государства на решение другого государственного органа. В современных государствах право вето предоставляется главе государства относительно законов, которые принимает парламент.

Что изменили в законопроекте

Комитет просто таки переписал законопроект, уверяли аналитики. С Избирательного кодекса полностью изъяли части касающееся работы ЦИК и реестра избирателей. Документ снова разделили на блоки, где для каждых выборов: местных, в Верховную Раду и президента действуют свои правила. В то же время, система осталась пропорциональной с открытыми списками, как и в предыдущем варианте.

Теперь претендовать на гарантированный мандат сможет только первый номер партийного списка – лидер партии. Эту норму подкорректировали, ведь президент считает, что система, когда мандат могли получить до 10 человек от партии, которых не поддержали в региональных списках, а заводила направления партия –полузакрытая.

Если раньше гарантированное место среди партий в Раде, кто проходит 5% барьер имели 10 кандидатов, то сейчас будет только лидер,

– пояснил аналитик общественной организации Сentre UA Назар.

В то же время, подкорректировали и норму о возмещении партиям и кандидатам в президенты средств за расходы на выборы. Так сумма была существенно ограничена, а также будут получать деньги назад только кандидаты, которые прошли в Раду или получили пост.



Владимир Зеленский

"Там сложно понять он вообще предлагает отменить компенсацию, или отменить снижение барьера на ее получение. Из таблицы комитета понятно, что оставляют барьер 5% и компенсация таки будет, но не полной, а до 10 тысяч минимальных заработных плат" , – рассказал аналитик общественной организации "Честно" Игорь Фещенко.

Борьба с двойниками

Также в кодекс добавили норму о борьбе с двойниками. Теперь ЦИК сможет требовать у того, кто называет себя членом партии, но таковым не является, подтверждающие это документы. Норма могла появиться в связи с тем, что "Слугами народа" притворялись конкуренты партии и технические кандидаты. В результате, из-за этого в некоторых регионах их кандидаты проиграли. Также ЦИК сможет снимать кандидатов с выборов без решения суда, если спецслужбы обратятся с подозрениями в сепаратизме.

Из-за того, что кодекс не скорректирован в соответствии с замечаниями президента, а фактически полностью переписан, его может отменить Конституционный суд, опасаются эксперты.

То есть это совершенно новый документ, который не голосовался Радой предыдущего созыва, такой подход приведет к тому, что однажды КСУ отменит этот кодекс, выглядит так, что это форма саботажа, чтобы он не действовал,

– рассказал аналитик общественной организации Сentre UA Назар.

И в профильном комитете утверждают, что на самом деле текст документа лучше предыдущего, но процедура не нарушена. "На самом деле процедура доработки была только по пунктам, которые указаны в вето", – сообщил заместитель председателя комитета ВРУ по организации государственной власти Роман Лозинский.

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Если Рада поддержит документ с замечаниями президента, следующие очередные или внеочередные выборы состоятся уже по новым правилам. То есть дату вступления их в действие парламентарии тоже подкорректировали.