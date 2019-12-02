Що відомо про новий виборчий кодекс: які поправки зробив Зеленський

Українці нарешті зможуть отримати нові виборчі правила без "мажоритарки". За це в четвер, 5 грудня, має проголосувати Верховна Рада. Раніше президент заветував ухвалений попереднім парламентом документ, і подав до нього свої пропозиції.

Новий виборчий кодекс з 17 разу проголосувала ще попередня Рада. Та підписувати його мав вже новий Президент Володимир Зеленський. Але він сказав, що має до документа чимало зауважень і заветував його.

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Три місяці писав свої пропозиції, а тоді направив їх у Раду. Серед основних зауважень: "відкриті списки" не достатньо відкриті, переселенцям не надається права голосу, а кандидатам надаються занадто великі відшкодування з бюджету.

Документ вже розглянув профільний комітет, і скорегував документ відповідно до зауважень президента. "Нам дуже важливо подолати вето президента. Ми на комітеті врахували 90% пропозицій президента", – заявив голова комітету ВРУ з організації державної влади Олександр Корнієнко.

Що таке вето?Вето – заборона, яка накладається головою держави на рішення іншого державного органу. У сучасних державах право вето надається главі держави щодо законів, які приймає парламент.

Що змінили в законопроєкті

Комітет просто таки переписав законопроєкт, запевняли аналітики. З Виборчого кодексу повністю вилучили частини що стосувалась роботи ЦВК та реєстру виборців. Документ знову поділили на блоки, де для кожних виборів: місцевих, до Верховної Ради та президента діють свої правила. Водночас, система залишилась пропорційною з відкритими списками, як і в попередньому варіанті.

Тепер претендувати на гарантований мандат зможе лише перший номер партійного списку – лідер партії. Цю норму підкорегували, адже президент вважає, що система, коли мандат могли отримати до 10 людей від партії, яких не підтримали в регіональних списках, а заводила напряму партія – напівзакрита.

Якщо раніше гарантоване місце серед тих партій в Раді, хто проходить 5% бар'єр мали 10 кандидатів, то зараз матиме лише лідер,

– пояснив аналітик громадської організації Сentre UA Назар.

Водночас, підкорегували і норму про відшкодування партіям і кандидатам у президенти коштів за витрачання на вибори. Так суму було суттєво обмежено, а також отримуватимуть гроші назад лише кандидати, які пройшли до Ради або отримали пост.



Володимир Зеленський

"Там складно зрозуміти чи він взагалі пропонує скасувати компенсацію, чи скасувати зниження бар'єру на її отримання. З таблиці комітету зрозуміло, що залишають бар'єр 5% і компенсація таки буде, але не повною, а до 10 тисяч мінімальних заробітних плат", – розповів аналітик громадської організації "Чесно" Ігор Фещенко.

Боротьба з двійниками

Також в кодекс додали норму про боротьбу з двійниками. Тепер ЦВК зможе вимагати в того, хто називає себе членом партії, але таким не є, підтверджуючі це документи. Норма могла з'явитись у зв'язку з тим, що "Слугами народу" прикидались конкуренти партії і технічні кандидати. В результаті через це в деяких регіонах їх кандидати програли. Також ЦВК зможе знімати кандидатів з перегонів без рішення суду, якщо спецслужби звернуться з підозрами в сепаратизмі.

Через те, що кодекс не скореговано згідно із зауваженнями президента, а фактично повністю переписано, його може скасувати Конституційний суд, побоюються експерти.

Тобто це абсолютно новий документ, який не голосувався Радою попереднього скликання, такий підхід призведе до того, що одного дня КСУ скасує цей кодекс, виглядає так, що це форма саботажу, щоб воно не діяло,

– розповів аналітик громадської організації Сentre UA Назар.

Та в профільному комітеті переконують, що насправді текст документу кращий за попередній, але процедуру не порушена. "Насправді процедура доопрацювання була лише по пунктах, які вказані у вето", – повідомив заступник голови комітету ВРУ з організації державної влади Роман Лозинський.

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Якщо Рада підтримає документ із зауваженнями президента, наступні чергові або позачергові вибори відбудуться вже за новими правилами. Тобто дату вступу їх в дію парламентарі теж підкоригували.