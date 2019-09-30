Разумков розповів, чому Зеленський ветував Виборчий кодекс

Володимир Зеленський 14 вересня наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. Спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що наразі остаточного варіанту закону немає.

Дмитро Разумков в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" сказав, що це було абсолютно правильно накласти вето на зміни до Виборчого кодексу, які прийняли депутати попереднього скликання.

Що таке вето?Вето – заборона, яка накладається головою держави на рішення іншого державного органу. У сучасних державах право вето надається главі держави щодо законів, які приймає парламент.

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Ми говорили про те, що прохідний бар'єр варто було б опустити, просто менша кількість депутатів проходитиме від тієї чи іншої політичної сили, але так само пропорційно, тому я не бачу в цьому проблеми,

– додав Разумков.

Він також наголосив, що потрібно відходити від мажоритарки.

"Якщо ми беремо теоретично 225 осіб, які сьогодні проходять за списком, і, на жаль, 199 по мажоритарці – не 225, тому що у нас частина Донбасу окупована, Крим окупований, де ми не можемо вибирати мажоритарників, то різниця буде не дуже велика", – сказав спікер.

Разумков пояснив, що на ефективність роботи це абсолютно ніяк не вплине. За словами політика, з таким же успіхом депутати можуть повернутися до питання, а чи потрібно було знімати депутатську недоторканність.

А це важливо в контексті, що потрібно намагатися виконувати те, що ти обіцяв людям. Я розумію, що бувають речі, на які ти не можеш вплинути, а є речі, які можна взяти і зробити,

– сказав він.

У тексті пропозиції на сайті ВР зазначено, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

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Нардепи Ради 8 скликання схвалили прийняття документа ще 11 липня. Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс 27 серпня , але обіцяв зробити це раніше. Далі документ мав підписати Володимир Зеленський, але він його ветував. Виборчий кодекс передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

Що ще передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.



Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.