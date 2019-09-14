Зеленський ветував Виборчий кодекс

Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. Його прийняли народні депутати попереднього скликання Верховної Ради України.

У статусі документу на сайті парламенту вказано "Готується на розгляд з вето президента".

Коротко: Рада схвалила новий Виборчий кодекс: як тепер українці обиратимуть парламент

Напередодні Руслан Стефанчук заявляв, що після вивчення Виборчого кодексу Офісом Президента не виключено, що Володимир Зеленський може ветувати документ.

Що таке вето? Вето – заборона, яка накладається головою держави на рішення іншого державного органу. У сучасних державах право вето надається главі держави щодо законів, які приймає парламент.

Нардепи Ради 8 скликання схвалила прийняття документа ще 11 липня. Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс 27 серпня, але обіцяв зробити це раніше. Далі документ мав підписати Володимир Зеленський.

Виборчий кодекс передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

Що ще передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.



Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.