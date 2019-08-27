Чинний спікер парламенту Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс. Він передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

Про це Парубій написав на своїй сторінці у Twitter.

Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за нього!

– написав він.

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