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      Парубій підписав Виборчий кодекс

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      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / 24 канал

      Чинний спікер парламенту Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс. Він передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

      Про це Парубій написав на своїй сторінці у Twitter.

      Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за нього!
      – написав він.

      Новина доповнюється...

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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