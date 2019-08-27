Парубий подписал Избирательный кодекс
Действующий спикер парламента Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс. Он предусматривает выборы нардепов по открытым спискам.
Об этом Парубий написал на своей странице в Twitter.
Председатель профильного Комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за него!
– написал он.
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