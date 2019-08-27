У Зеленського не виключили вето на Виборчий кодекс

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення Виборчого кодексу Офісом Президента не виключено, що Володимир Зеленський може ветувати документ.

Стефанчук сказав, що можливі декілька варіантів після вивчення Виборчого кодексу Офісом Президента, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

Коротко про головне: Рада схвалила новий Виборчий кодекс: як тепер українці обиратимуть парламент

Один із них – підписання документа.

Другий – це так зване м’яке вето, тобто зауваження президента, перехід у ВРУ і голосування. Якщо приймається у 226 голосів, він вважається проголосованим. Або так зване хард-вето, тоді нам потрібно 300 голосів на його подолання,

– пояснив Стефанчук.

Чи підпише Володимир Зеленський документ – наразі невідомо. "Висновок щодо цього ми зможемо сказати, коли кодекс вийде зі стін Верховної ради", – сказав Стефанчук. Він додав, що поки "не знає, що там написано" у Виборчому кодексі.

Важливо! Виборчий кодекс передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

Нардепи Ради 8 скликання схвалила прийняття документа ще 11 липня. Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс 27 серпня, але обіцяв зробити це раніше.

Що передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.



Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.