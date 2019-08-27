17:37
27 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У Зеленського не виключили вето на Виборчий кодекс

      595 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський може не підписати Виборчий кодекс
      Володимир Зеленський може не підписати Виборчий кодекс / Getty Images

      Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення Виборчого кодексу Офісом Президента не виключено, що Володимир Зеленський може ветувати документ.

      Стефанчук сказав, що можливі декілька варіантів після вивчення Виборчого кодексу Офісом Президента, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

      Коротко про головне: Рада схвалила новий Виборчий кодекс: як тепер українці обиратимуть парламент

      Один із них – підписання документа.

      Другий – це так зване м’яке вето, тобто зауваження президента, перехід у ВРУ і голосування. Якщо приймається у 226 голосів, він вважається проголосованим. Або так зване хард-вето, тоді нам потрібно 300 голосів на його подолання,
      – пояснив Стефанчук.

      Чи підпише Володимир Зеленський документ – наразі невідомо. "Висновок щодо цього ми зможемо сказати, коли кодекс вийде зі стін Верховної ради", – сказав Стефанчук. Він додав, що поки "не знає, що там написано" у Виборчому кодексі.

      Важливо! Виборчий кодекс передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

      Нардепи Ради 8 скликання схвалила прийняття документа ще 11 липня. Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс 27 серпня, але обіцяв зробити це раніше. 

      Що передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.

      Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

      blog_ava
      Сто днів президента Зеленського: які обіцянки президент встиг виконати?
      сьогодні
      7425
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Законодавство Володимир Зеленський Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Для роботи сенсорної кнопки Рада ухвалить відповідний закон, – експерт
      сьогодні , 17:21 Для роботи сенсорної кнопки Рада ухвалить відповідний закон, – експерт
      77
      Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      сьогодні , 17:00 Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      Злой Одессит 661
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      сьогодні , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      864
      Розстріл Небесної сотні відкрив очі мільйонам: лідер "Без Обмежень" про Революцію та війну
      сьогодні , 16:35 Розстріл Небесної сотні відкрив очі мільйонам: лідер "Без Обмежень" про Революцію та війну
      Олена Кандяк 432
      Очередное увольнения и назначение Зеленского: кто теперь?
      сьогодні , 15:02 Очередное увольнения и назначение Зеленского: кто теперь?
      Юрій Бутусов 1264
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук