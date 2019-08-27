У Зеленского не исключили вето на Избирательный кодекс

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что после изучения Избирательного кодекса Офисом Президента не исключено, что Владимир Зеленский может ветировать документ.

Стефанчук сказал, что возможны несколько вариантов после изучения Избирательного кодекса Офисом Президента, сообщает корреспондент 24 канала.

Коротко о главном: Рада одобрила новый Избирательный кодекс: как теперь украинцы будут выбирать парламент

Один из них – подписание документа.

Второй – это так называемое мягкое вето, то есть замечания президента, переход в ВРУ и голосование. Если принимается в 226 голосов, он считается проголосованным. Или так называемое хард-вето, тогда нам нужно 300 голосов на его преодоление,

– пояснил Стефанчук.

Подпишет ли Владимир Зеленский документ – пока неизвестно. "Вывод относительно этого мы сможем сказать, когда кодекс выйдет из стен Верховной рады", – сказал Стефанчук. Он добавил, что пока "не знает, что там написано", в Избирательном кодексе.

Важно! Избирательный кодекс предусматривает выборы нардепов по открытым спискам.

Нардепы Рады 8 созыва одобрили принятие документа еще 11 июля. Новый избирательный кодекс с открытыми списками был принят одним голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной Рады". Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс 27 августа, хотя обещал сделать это раньше.

Что предусматривает новый Избирательный кодекс?Он изменяет систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Отныне украинцы будут голосовать не только за название партии, а за конкретного кандидата в ней. Ранее Раду выбирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и на мажоритарных округах.



Отныне будем избирать парламент по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене будет всего 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка". В них надо будет записать порядковый номер партии и кандидата из нее.