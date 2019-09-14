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      Зеленский ветировал Избирательный кодекс

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      Зеленский ветировал Избирательный кодекс
      Зеленский ветировал Избирательный кодекс / Getty images

      Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. Его приняли народные депутаты предыдущего созыва Верховной Рады Украины.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Вето Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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