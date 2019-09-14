Зеленский ветировал Избирательный кодекс 13:54, сегодня 37 Читати новину українською Зеленский ветировал Избирательный кодекс / Getty images Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. Его приняли народные депутаты предыдущего созыва Верховной Рады Украины. Новость дополняется... Прогноз погоды на 14 сентября: в Украину идет холодная осень сегодня 1176 Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Вето Владимир Зеленский Новости политики Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции В США назвали условия, при которых на Донбассе могут произойти местные выборы сегодня , 13:15 Санта Димопулос родила второго ребенка: первое фото звездной мамы сегодня , 12:05 Хэйни выиграл у россиянина титул "временного" чемпиона WBC и вызвал на бой Ломаченко: видео сегодня , 11:43 Комментарии Публикации сегодня , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо Блог Соцмережі 422 сегодня , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку Максим Мирович 880 сегодня , 07:40 Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко Ірина Шиба 254 сегодня , 07:01 Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым Наталя Боднар 666 13 сентября , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша КРЫМский бандеровец 523