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      Разумков рассказал, почему Зеленский ветировал Избирательный кодекс

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      Почему Зеленский ветировал Избирательный кодекс
      Почему Зеленский ветировал Избирательный кодекс / Getty images

      Владимир Зеленский 14 сентября наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что пока окончательного варианта закона нет.

      Дмитрий Разумков в интервью "Цензор.НЕТ" сказал, что это было абсолютно правильно наложить вето на изменения Избирательного кодекса, которые приняли депутаты предыдущего созыва.

      Что такое вето?Вето – запрет, налагаемый главой государства на решение другого государственного органа. В современных государствах право вето предоставляется главе государства в отношении законов, которые принимает парламент.

      Кратко: Рада одобрила новый Избирательный кодекс: как теперь украинцы будут выбирать парламент

      Мы говорили о том, что проходной барьер следовало бы опустить, просто меньшее количество депутатов будет проходить от той или иной политической силы, но так же пропорционально, поэтому я не вижу в этом проблемы,
      – добавил Разумков.

      Он также отметил, что нужно отходить от мажоритарки.

      "Если мы берем теоретически 225 человек, которые сегодня проходят по списку, и, увы, 199 по мажоритарке – не 225, потому что у нас часть Донбасса оккупирована, Крым оккупирован, где мы не можем выбирать мажоритарщиков, то разница будет не очень большая", – сказал спикер.

      Разумков пояснил, что на эффективность работы это абсолютно никак не повлияет. По словам политика, с таким же успехом депутаты могут вернуться к вопросу, а надо ли было снимать депутатскую неприкосновенность.

      А это важно в контексте, что нужно стараться выполнять то, что ты обещал людям. Я понимаю, что бывают вещи, на которые ты не можешь повлиять, а есть вещи, которые можно взять и сделать,
      – сказал он.

      В тексте предложения на сайте ВР указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не отвечают Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения избирательного законодательства.

      Интересно: Когда Рада закончит работать в турборежиме: ответ Стефанчука

      Нардепы Рады 8 созыва одобрили принятие документа еще 11 июля. Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс 27 августа, хотя обещал сделать это раньше. Далее документ должен был подписать Владимир Зеленский, но он его ветировал. Избирательный кодекс предусматривает выборы нардепов по открытым спискам.

      Что еще предусматривает новый Избирательный кодекс?Он изменяет систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Отныне украинцы будут голосовать не только за название партии, а за конкретного кандидата в ней. Ранее Раду выбирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и на мажоритарных округах.

      Отныне будем избирать парламент по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене будет всего 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка". В них надо будет записать порядковый номер партии и кандидата из нее.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Дмитрий Разумков Вето Конституция Законодательство Владимир Зеленский
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