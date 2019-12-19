Новий Виборчий кодекс: як обиратимуть депутатів

Верховна Рада змінила Виборчий кодекс. Ухвалили його депутати минулого скликання, проте Володимир Зеленський ветував документ та повернув до Ради зі своїми правками.

Виборчий кодекс зі змінами від президента підтримало 330 народних депутатів. Найбільше голосів за цей закон дала фракція "Слуга народу" – 223, ОПЗЖ – 26, "Євросолідарність" – 21, "Батьківщина" – 10, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 18, "Довіра", – 12, позафракційні – 9. Як проходитимуть вибори за зміненим кодексом – в матеріалі 24 каналу.

Прихована мажоритарка

Запропонований ексспікером Ради Андрієм Парубієм та ухвалений Радою попереднього скликання Виборчий кодекс – найгірший серед інших документів з виборчого права за всю історію України. Таку думку сайту 24 каналу висловив політолог Олег Постернак.

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Експерт додав, приміром, запропонована система так званих відкритих списків фактично формує нерівність виборчих регіонів між собою та територіального представництва в Раді. Це закамуфльована мажоритарка.

Про що йдеться у Виборчому кодексіВиборчий кодекс визначає гарантії права громадян на участь у формуванні складу представницьких органів державної влади. Він регулює підготовку та проведення різних типів виборів.

одекс увібрав положення основних законодавчих актів, пов'язаних із виборчим процесом: "Про вибори Президента України", "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори народних депутатів України", "Про Державний реєстр виборців", "Про місцеві вибори".

Як за новим кодексом опроходитимуть вибори, дивіться тут:

Через наявність низки зауважень до кодексу Володимир Зеленський ветував його і вніс низку пропозицій. За цей законопроєкт № 0978 й проголосувала Верховна Рада. Цими пропозиціями пропонується Раді наступне: щоб у випадку проходження виборчого бар'єру партією автоматично стала депутатами, не перша десятка загальнодержавного виборчого списку, а лише лідер. Олег Постернак вважає таку ініціативу розумною.

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Ще одна доречна пропозиція, щодо оптимізації виборів, стосується бюлетеня. Перша редакція виборчого кодексу передбачала – виборець самостійно вписуватиме номер вибраної партії та номер людини в регіональному списку, яку він обирає. Це потребувало б від виборця колосальної роботи. Фактично така новація призвела б до зупинки виборчого процесу і його затягування. Тому Володимир Зеленський пропонує щоб бюлетень був іншого формату. В документі мають бути перелічені політичні партії – це один квадратик, а поряд пустий квадратик – куди потрібно буде вписати номер людини з регіонального списку партії, яку ви обираєте.

Ця система виборів – не ідеальна: вона для виборців з великим рівнем політичної і правової свідомості,

– наголошує Олег Постернак.

Невраховані новації

Проте експерти висловлюють і деякі зауваження до проголосованого варіанту Виборчого кодексу. Так, на думку голови комітету виборців України Олексія Кошеля варто було б більше уваги приділити мінімізації впливу політичної реклами.

За підсумками парламентських виборів ми бачимо, що витрати суб'єктів політичних партії на рекламу складали приблизно 80%. Тож, мінімізація політичної реклами зможе суттєво здешевити вартість виборів,

– вважає Олексі Кошель.



Слуг народу відтепер обиратимуть по-новому / Фото 24 каналу

На його переконання, це вкрай важливо в рамках системи з відкритими списками. Якщо уявити великий округ Вінницької чи Одеської області, то за умови слабкості кандидатам доведеться розбудовувати свою мережу агітаторів, проводити агітаційну кампанію тощо. А лише, в межах області, розмістити 100 бордів (мінімальний старт) обійдеться приблизно в мільйон 800 тисяч гривень. На думку Кошеля, якщо не буде мінімізовано вплив політичної реклами, то вибори стануть недоступними. Через дороговизну реклами у виборах фктично не зможуть брати незаможні нові політики. Тобто превалюватимуть кандидати від великих олігархічних груп, або ті у кого є багато грошей. Це принципова зміна без якої система з відкритими списками якісно не запрацює.

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Ще одна суттєва зміна на яку радить звернути увагу Олексій Кошель – зробити максимально прозорими кошти, що витрачають партії на вибори. Зараз партії подають фінансовий звіт за кілька днів перед виборами і повний після їх завершення. Як наслідок, ані громадськість, ані експерти та журналісти не мають достатньо часу для ознайомлення з цими документами й не можуть визначити найбільш проблемні моменти. Партії повинні відповідати за впровадження системи фіктивного фінансування виборчих кампаній. Йдеться про всі скандали, коли люди похилого віку перераховували свої пенсії, в еквіваленті за 5-7 років, улюбленій партії. Подібне можна унеможливити, зробивши звітування за кожну отриману і витрачену гривню з рахунків виборчих фондів у онлайн режимі. Таким чином, громадяни мали б можливість відслідковувати кошти, а у партій було б менше спокус фіктивно фінансувати виборчі кампанії.

В Кодексі мали б спростити механізми для голосування українців, які перебувають закордоном. Це б унеможливило втрату мільйонів голосів виборців під час кожної кампанії,

– вважає Олексій Кошель.

Понад 3 мільйони громадян України, які проживають за кордоном фактично не мають можливості проголосувати. На всю величезну територію Польщі, офіційно працює 2 мільйони українців, відкрито лише 4 виборчі дільниці. Є фінансові бар'єри щоб можна було взяти участь у волевиявленні.

За даними української влади за кордоном працює від 3 до 9 мільйонів заробітчан, якщо взяти сезонні виїзди, а участь у президентських виборах, до прикладу, взяло участь менше ніж 60 тисяч.

Народний депутат Тарас Батенко з депутатськї групи "За майбутнє" наголошує, що це важливий законопроєкт.

Немає оптимальної виборчої системи, але ми хотіли максимально відкрити його для людей. Не впевнені чи вдалось – це покаже лише практика на прикладі виборів у місцеві органи влади і чергові чи позачергові парламентські вибори,

– додає Тарас Батенко.

Також він не виключає, що наступного року обранці ще повернуться до доопрацювання вже ухваленого Виборчого кодексу аби він став бездоганним з точки зору відкритості для людей ( йдеться про відкриті виборчі списки).

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Таким чином, наступні вибори вже відбудуться за новим законом. І лише час покаже наскільки він дієвий.

Про зміни у Виборчому кодексі – дивіться у відео 24 каналу: