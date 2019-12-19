Рада ухвалила Виборчий кодекс, розгляд якого триває з 2015 року: деталі

Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс після того, як його ветував Президент України Володимир Зеленський. Депутати підтримали правки, на яких наполягав президент.

За відповідний законопроєкт проголосували 330 народних обранців.

До слвоа: Комітет місцевого самоврядування сказав "ні" законопроєкту Зеленського щодо децентралізації

Які зміни передбачає законопроєкт

Відкриті списки партій :

виборці зможуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей у їх списках;

: виборці зможуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей у їх списках; Прохідний бар'єр :

для партій, які беруть участь у парламентських виборців він знижується з 5% до 3%;

: для партій, які беруть участь у парламентських виборців він знижується з 5% до 3%; Пропорційна система виборів:

мажоритарка зникне, а виборці обиратимуть лише партії, які пройдуть до парламенту.

Правки Володимира Зеленського носили здебільшого організаційний характер. Наприклад, у першому варіанті було зазначено, що кандидат, який вибуває з виборчих перегонів, перестає бути суб'єктом виборів. Але такими є як кандидати, так і виборці. Таким чином екскандидати втрачали б своє право голосувати на виборах.

Чому законопроєкт розглядали протягом понад 4 років