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      Рада приняла Избирательный кодекс, рассмотрение которого продолжается с 2015 года: детали

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      Рада приняла Избирательный кодекс / dt.ua

      Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты поддержали поправки, на которых настаивал президент.

      За соответствующий законопроект проголосовали 330 народных избранников.

      К слову: Комитет местного самоуправления сказал "нет" законопроекту Зеленского по децентрализации

      Какие изменения предусматривает законопроект

      • Открытые списки партий:
        избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;
      • Проходной барьер:
        для партий, участвующих в парламентских выборах он снижается с 5% до 3%;
      • Пропорциональная система выборов:
        мажоритарка исчезнет, ​​а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент.

      Правки Владимира Зеленского носили в основном организационный характер. Например, в первом варианте было указано, что кандидат, который выбывает из предвыборной гонки, перестает быть субъектом выборов. Но такими являются как кандидаты, так и избиратели. Таким образом экс-кандидаты теряли бы свое право голосовать на выборах.

      Почему законопроект рассматривали в течение более 4 лет

      • В Раде его зарегистрировали еще в октябре 2015 года;
      • комитет предоставил свой вывод к нему лишь в апреле 2017 года;
      • в июле 2017 года парламент принял его в первом чтении;
      • в июне 2019 года комитет рассмотрел поправки;
      • в июле 2019 года законопроект принят в целом;
      • Владимир Зеленский ветировал его в сентябре того же года;
      • заключение комитета появилось 5 декабря 2019 года.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Законодательство Верховная Рада
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