Рада приняла Избирательный кодекс, рассмотрение которого продолжается с 2015 года: детали
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты поддержали поправки, на которых настаивал президент.
За соответствующий законопроект проголосовали 330 народных избранников.
К слову: Комитет местного самоуправления сказал "нет" законопроекту Зеленского по децентрализации
Какие изменения предусматривает законопроект
- Открытые списки партий:
избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;
- Проходной барьер:
для партий, участвующих в парламентских выборах он снижается с 5% до 3%;
- Пропорциональная система выборов:
мажоритарка исчезнет, а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент.
Правки Владимира Зеленского носили в основном организационный характер. Например, в первом варианте было указано, что кандидат, который выбывает из предвыборной гонки, перестает быть субъектом выборов. Но такими являются как кандидаты, так и избиратели. Таким образом экс-кандидаты теряли бы свое право голосовать на выборах.
Почему законопроект рассматривали в течение более 4 лет
- В Раде его зарегистрировали еще в октябре 2015 года;
- комитет предоставил свой вывод к нему лишь в апреле 2017 года;
- в июле 2017 года парламент принял его в первом чтении;
- в июне 2019 года комитет рассмотрел поправки;
- в июле 2019 года законопроект принят в целом;
- Владимир Зеленский ветировал его в сентябре того же года;
- заключение комитета появилось 5 декабря 2019 года.
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