Комитет местного самоуправления сказал "нет" законопроекту Зеленского касаемо децентрализации

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию касаемо децентрализации и нового административно-территориального устройства. Соответствующий проект закона внес в Верховную Раду украинский президент Владимир Зеленский.

Решение по президентскому законопроекту приняли на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, которое прошло 18 декабря.

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За проголосовали 11 членов, еще двое высказались против и шестеро воздержались.

Рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию касаемо децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским, включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157, 158 Конституции Украины. Направить этот вывод Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики... Решение не принято,

– говорится в заключении комитета.

Статья 157 Конституции – Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Статья 158 Конституции – Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривала Верховная Рада, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.

Решение профильного комитета Рады по законопроекту Зеленского о децентрализации: видео

Что предшествовало этим событиям

13 декабря в Верховной Раде зарегистрировали президентский проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Перед этим помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия. А сам Зеленский уверял, что записанные в минских соглашениях изменения в Конституцию Украины имеют в виду ту децентрализации, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

Впоследствии появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации. Так, документ предлагает изменения по децентрализации государственной власти, совершенствовании территориальной организации власти и усилении конституционно-правового статуса местного самоуправления.

В частности, состоятся изменения отдельных положений Конституции относительно административно-территориального устройства . Говорится о введении такого перечня административно-территориальных единиц:

Община (должна получить максимум полномочий; будет создан новый орган местного самоуправления - совет общины)

Округ (должен стать полным заменителем района; территория округа состоит из общин, зато одна община не может быть разделена между округами.)

область;

Автономная Республика Крым.

Кроме того, согласно документу, планируется ликвидировать местные администрации (будет введен переходный период) и ввести институт префектов. Префекты будут иметь статус госслужащего. Они будут возглавлять небольшую префектуру и будут представителями исполнительной власти на территории. Префектов назначает президент по представлению правительства на 3 года. Аналогична процедура и по их увольнению.

Полномочия префекта:

обеспечение взаимодействия территориальных органов и центральных органов исполнительной власти и соблюдения ими Конституции и законов;

координация выполнения госпрограмм, направление и организация территориальных органов и обеспечение их взаимодействия с органами местного самоуправления в форс-мажорных условиях;

надзо за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.

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В законе также отмечают, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах:

– оборона;

– внешняя политика;

– национальная безопасность;

– верховенство права;

– соблюдение прав и свобод человека.