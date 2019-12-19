Комитет местного самоуправления сказал "нет" законопроекту Зеленского касаемо децентрализации
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию касаемо децентрализации и нового административно-территориального устройства. Соответствующий проект закона внес в Верховную Раду украинский президент Владимир Зеленский.
Решение по президентскому законопроекту приняли на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, которое прошло 18 декабря.
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За проголосовали 11 членов, еще двое высказались против и шестеро воздержались.
Рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию касаемо децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским, включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157, 158 Конституции Украины. Направить этот вывод Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики... Решение не принято,
– говорится в заключении комитета.
Статья 157 Конституции – Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.
Статья 158 Конституции – Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривала Верховная Рада, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.
Решение профильного комитета Рады по законопроекту Зеленского о децентрализации: видео
Что предшествовало этим событиям
13 декабря в Верховной Раде зарегистрировали президентский проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
Перед этим помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия. А сам Зеленский уверял, что записанные в минских соглашениях изменения в Конституцию Украины имеют в виду ту децентрализации, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.
Впоследствии появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации. Так, документ предлагает изменения по децентрализации государственной власти, совершенствовании территориальной организации власти и усилении конституционно-правового статуса местного самоуправления.
В частности, состоятся изменения отдельных положений Конституции относительно административно-территориального устройства. Говорится о введении такого перечня административно-территориальных единиц:
- Община (должна получить максимум полномочий; будет создан новый орган местного самоуправления - совет общины)
- Округ (должен стать полным заменителем района; территория округа состоит из общин, зато одна община не может быть разделена между округами.)
- область;
- Автономная Республика Крым.
Кроме того, согласно документу, планируется ликвидировать местные администрации (будет введен переходный период) и ввести институт префектов. Префекты будут иметь статус госслужащего. Они будут возглавлять небольшую префектуру и будут представителями исполнительной власти на территории. Префектов назначает президент по представлению правительства на 3 года. Аналогична процедура и по их увольнению.
Полномочия префекта:
- обеспечение взаимодействия территориальных органов и центральных органов исполнительной власти и соблюдения ими Конституции и законов;
- координация выполнения госпрограмм, направление и организация территориальных органов и обеспечение их взаимодействия с органами местного самоуправления в форс-мажорных условиях;
- надзо за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.
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В законе также отмечают, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах:
– оборона;
– внешняя политика;
– национальная безопасность;
– верховенство права;
– соблюдение прав и свобод человека.
Что изменится в Конституции по децентрализации / Инфографика 24 канала