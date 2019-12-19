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      Комитет местного самоуправления сказал "нет" законопроекту Зеленского касаемо децентрализации

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      Владимир Зеленский / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию касаемо децентрализации и нового административно-территориального устройства. Соответствующий проект закона внес в Верховную Раду украинский президент Владимир Зеленский.

      Решение по президентскому законопроекту приняли на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, которое прошло 18 декабря.

      Советуем ознакомиться! Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия

      За проголосовали 11 членов, еще двое высказались против и шестеро воздержались.

      Рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию касаемо децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским, включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157, 158 Конституции Украины. Направить этот вывод Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики... Решение не принято,
       – говорится в заключении комитета.

      Статья 157 Конституции – Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.
      Статья 158 Конституции – Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривала Верховная Рада, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.

      Решение профильного комитета Рады по законопроекту Зеленского о децентрализации: видео 

      Что предшествовало этим событиям

      13 декабря в Верховной Раде зарегистрировали президентский проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

      Перед этим помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия. А сам Зеленский уверял, что записанные в минских соглашениях изменения в Конституцию Украины имеют в виду ту децентрализации, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

      Впоследствии появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации. Так, документ предлагает изменения по децентрализации государственной власти, совершенствовании территориальной организации власти и усилении конституционно-правового статуса местного самоуправления.

      В частности, состоятся изменения отдельных положений Конституции относительно административно-территориального устройства. Говорится о введении такого перечня административно-территориальных единиц:

      • Община (должна получить максимум полномочий; будет создан новый орган местного самоуправления - совет общины)
      • Округ (должен стать полным заменителем района; территория округа состоит из общин, зато одна община не может быть разделена между округами.)
      • область;
      • Автономная Республика Крым.

      Кроме того, согласно документу, планируется ликвидировать местные администрации (будет введен переходный период) и ввести институт префектов. Префекты будут иметь статус госслужащего. Они будут возглавлять небольшую префектуру и будут представителями исполнительной власти на территории. Префектов назначает президент по представлению правительства на 3 года. Аналогична процедура и по их увольнению.

      Полномочия префекта:

      • обеспечение взаимодействия территориальных органов и центральных органов исполнительной власти и соблюдения ими Конституции и законов;
      • координация выполнения госпрограмм, направление и организация территориальных органов и обеспечение их взаимодействия с органами местного самоуправления в форс-мажорных условиях;
      • надзо за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.

      Обратите внимание! Рынок земли и децентрализация: станут ли протесты массовыми

      В законе также отмечают, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах:

      оборона;

      внешняя политика;

      национальная безопасность;

      верховенство права;

      соблюдение прав и свобод человека.

      инфографика 24 канал децентрализация
      Что изменится в Конституции по децентрализации / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Децентрализация Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский Законодательство
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